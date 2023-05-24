中國手機品牌近年不論在高階，還是在入門市場都取得不錯的成績。雖然用家人數和技術都明顯看到逐年提升，但涉及抄襲其他品牌的嫌疑卻一直都未能擺脫。外媒Android Authority就引出三個列子，直指小米 MIUI 和 iPhone iOS 系統有部分地方非常相似。



外媒：品牌做到咁大、應該知恥停止模仿

Android Authority 指出，在 2010 年初小米成立時，已有被提到涉及抄襲 Apple，不過認為當時能讓用家更容易由 iOS 過渡到小米手機。同時，小米以更低的價錢，為用家提供 iOS 類似的使用體驗，因此所謂的抄襲仍是能理解。可是，到在 2023 年小米 13 pro 的價錢已經能和 iPhone 比擬，Android Authority認為現時小米 MIUI 仍抄襲 iOS 就難以令用家接受。

Netflix禁共享殺到台灣、香港不遠？夾plan加收這銀碼/已有破解法

1）控制中心

Android Authority首先指出小米 MIUI 和 iOS 在整體視覺風格、擬物化設計都非常相似，最最引人注目的地方是控制中心，小米手機的控制中心與 iOS，不論在顏色、亮度、音量控制滑動按鈕上，都有極高的既視感。雖然按鈕位置不同，但設計的相似度很難令人不提出抄襲的質疑。

iPhone八達通即日起支援學生卡、Apple／Samsung／Huawei轉移教學

2）設定頁面

小米 MIUI 使用了與 iOS 非常相似的設定頁面，白底黑字和類似的圖示設計先不說，就連設定內容的擺位、系統更新提示、置頂的搜尋功能都幾乎一樣，這是在其他品牌手機都難以如此相似。

3）相機系統

Android Authority指出，目前很多品牌手機都有旋轉式模式選擇功能，部分小米fans可能會反駁這不是抄襲，但小米 MIUI 明顯仿效了 iOS 的相機 UI 布局，把旋轉式模式選擇功能放在相同位置。相比之下，Google手機就採用不同的相機界面，把旋轉式模式選擇功能放在應用程式底部。同時，連拍攝按鈕、預覽圖片、拍攝功能選擇等，都採用相似的設計，光看以上兩張圖，驟眼看真的會以為是同一個 UI。

資料來源：Android Authority