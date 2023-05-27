夏天一到，冷氣、風扇就開個不停，除了要注意慳電方法外，家電安全也不能忽視，特別是季節性電器經過一季的閒置，可能會出現運作不順的問題，最後導致過熱短路，甚至起火。台灣彰化消防局就在 Facebook 專頁提醒，風扇和冷氣機的安全注意事項。



風扇運作情況要注意

當風扇運作時，發生軸承運轉不順，或扇葉在運作時，動態不一致，出現時快時慢的問題，可能是軸承乾澀缺油導致，應避免使用。如發現開啟時，扇葉沒隨即轉動，或需要用手一撥才能轉動的話，就要留意可能是電容器故障，如摩打發出「噏噏」聲時，再繼續持續使用更有冒險和起火風扇。

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注意風扇電線狀態

由於風扇使用時，很多時會搬到不同地方，經常拔除電源線可能會令電掣接點鬆脫接觸不良，或電線已經出現半斷的問題，有機會導致電線短路起火。同時，如使用拖板的話，也要留意拖板會否同時接上太多電器，也會增加拖板短路的風險。

冷氣安全使用

冷氣機方面，彰化消防局指如發現冷氣運作時有燒焦異味、運轉異音或不正常跳電，應立即停機並拔除電源線，找專業檢修人員進行保養維護。如清潔不當的話，冷氣機內有污垢或入水，則會增加短路風險，因此清潔冷氣時，特別是金屬片的部分，要小心確保完全乾透，才再次開冷氣。

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資料來源：Facebook@彰化縣消防局