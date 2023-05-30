iPhone 15 消息｜iPhone 15 系列將在9～10月發布，而外媒 MacRumors 和 AppleTrack 就搶先開箱全系列 4 部新機的模型機， 看看 iPhone 15 系列的外型有什麼改變！有傳今代會改用的 USB-C、全系列支援動態島的消息又是否屬實？



改用圓邊設計

MaxRumors 開箱的 4 款 iPhone 15 分別是 iPhone 15、15 Plus、15 Pro 和 15 Pro Max，機身尺寸不變，同上代一樣為 6.1吋和 6.7吋。不過邊框設計就稍有不同，將採用圓邊設計，取代由 iPhone 12 以來的直角邊框，相信能提升手握的舒適度。

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鋁合金、鈦金屬邊框

iPhone 15 和 15 Plus將沿用上代的的磨砂鋁合金邊框，而 iPhone 15 Pro 和 Pro Max將升級使用鈦金屬邊框，更加堅硬之餘，同樣的霧面設計亦不易留下指膜。

（圖片來源：YouTube@AppleTrack）

磨砂機背

Apple 在今代 iPhone 中，為 iPhone 15和15Plus 在外型上，減少與高階機的差異，為這兩款 iPhone 升級使用磨砂質地的機背，看上去沒有以往的塑膠感。

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全系列支援動態島

雖然模型機不能開機，但外觀上也能觀察到全系列都支援動態島，即多年來的「M字額」在 iPhone 15 系列已成絕響。由此可見，Apple 未來對動態島的功能開發將會成為重點。而隨更多機款支援動態島，也會令 App 開發者更新對動態島的功能支援。

靜音掣改為動作按鈕

傳聞 iPhone 15 Pro 和 Pro Max 將取消靜音掣，改為一個支援更多用途的「動作按鈕」，而在模型機中也能看到這個全新的按鈕。有傳這個全新的按鈕很可能是一粒「升級版Home掣」，有如 Apple Watch Ultra 的橙色按鈕般，將不再局限於單一控制功能，同一粒按鈕可以控制多個不同功能，不過暫時未能確定是否可以讓玩家自定操作。

（圖片來源：YouTube@AppleTrack）

USB-C充電制式

早前對 iPhone 15 的硬件傳聞，基本上都能在模型機中看到，包括終於放棄使用了 10 年的 Lightning 充電制式，改用 USB-C。不過也有傳聞指， Apple 將在插頭加入一個晶片，限制只有 MFI 認證的充電線才能進行快叉。對此，有傳歐盟已再次提出批評，要求各手機廠完成統一規格。

iPhone 15 系列有什麼改變？ 改用USB-C充電、新動作按鈕、圓邊框設計等。

詳情請睇：https://bit.ly/3C0x43h iPhone 15 Pro Max 預計價格是多少？ 有傳比上一代再加 100 美元，預計售價約 1199 美元

詳情請睇：https://bit.ly/3C0x43h

資料來源：YouTube@AppleTrack