TikTok片教壞人｜網上接收資訊非常方便、快捷，不過由於每個人都能在網上發表意見，因此必須 Fact Check 資訊的真偽和可信性。近日，有一名英國網民就誤信 TikTok（抖音） 的教學短片，把雞蛋放到微波爐叮，結果導致雞蛋爆炸，炸傷半塊面險些毁容。



雞蛋變「炸蛋」

英國37歲女子Shafia Bashir遊玩 TikTok 時，看到一條烹飪教學影片，教將半杯熱水加入少許鹽，再放入一隻雞蛋可在微波爐叮煮，於是照板煮碗做一次。沒想到拿出叮過的雞蛋，並用冷匙羮敲破雞蛋時，雞蛋突然爆炸，發燙的蛋液更直接噴在 Shafia 的右邊臉上，導致面部出現劇痛。

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即使 Shadia 立即用冷水降溫 20 分鐘也無減痛感，因此唯有前往急診室治療。雖然 Shadia 經過治療後，皮膚逐漸康復，不過她亦在社交媒體上載當日用承載雞蛋而被炸斷的杯，勸戒網民不要亂用微波爐叮雞蛋，同時不應輕易相信網上的教學，嘗試前要考慮安全性和風險。

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除了雞蛋外，微波爐使用時其實還有很蛋禁忌要注意，有7類東西都不應放入微波爐叮，如有鋁成份，放入微波爐加熱可能會產生電弧，輕則破壞微波爐，重則導致起火。

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資料來源：independent