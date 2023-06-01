Computex 2023新產品｜MSI與Mercedes-AMG破天荒攜手合作，展現華麗的品牌精神回歸Computex 2023。因為疫情關係而經過三年的停擺，MSI這次帶來多款創新產品亮相Computex，為fans們帶來驚喜。



今年台北的Computex展會上，MSI展示獲得多項國際獎項肯定的Creator Z17 HX Studio，以及更新的Alpha 17和Prestige 16，還有全新發布的Commercial 14和Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport。這次的Computex將成為MSI盛大回歸的舞台，吸引眾多目光。

Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport

MSI與Benz Mercedes-AMG聯乘新NoteBook

最引人注目的新品是Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport，這是MSI與Mercedes-AMG的跨界合作，結合了奢華設計和高性能特質。通過月石灰配色、AMG獨有的菱形花紋和鎂鋁合金外殼，打造出神秘莫測的形象，向Mercedes-AMG賽車致敬。

Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport配備Intel Core i9處理器和NVIDIA RTX 40顯卡，提供身臨其境的遊戲體驗。同時搭載4K 16:10 OLED螢幕和MSI獨家Cooler Boost 5散熱系統，利用雙風扇和5個散熱導管發揮最大效能，提供絕佳的遊戲視覺體驗。聯名商品還提供多個套裝配飾，展現了兩大品牌的合作。

Computex登場多款實用NoteBook

Creator Z17 HX Studio再次獲得Best Choice Award肯定，搭載第13代Intel Core i9 HX系列處理器，並經過NVIDIA Studio認證，完美展現了輕薄強大的Intel HX系列創作者筆電。

Creator Z17

為擴大業務範圍，MSI推出全新的Commercial 14，為商務用戶提供量身定制的解決方案，包括選配的安全措施、NFC和智能卡讀卡器。Commercial 14提供額外的身份認證層級，並可以根據需求進行定制。此外，Commercial 14還展示了MSI對環保的貢獻，鍵盤面板使用PCR材料製成，超過90%的包裝材料使用再生紙。

Commercial 14

升級後的Alpha 17搭載最新的AMD Ryzen 7045 HX Dragon Range CPU和NVIDIA GeForce RTX 40系列GPU。Alpha 17是其中一個最引人注目的更新，首次在計算平台上搭載Qualcomm FastConnect 7800 Wi-Fi 7，提供高速和低延遲的Wi-Fi 7性能，並配備QHD 240Hz面板。

Alpha 17

獲得2023年紅點產品設計獎的全新Prestige 16，外殼採用鎂合金材質，重量輕巧只有1.5公斤。搭載經過Intel Evo平台認證的最新Intel處理器，支持140W PD3.1快速充電，可選配NVIDIA GeForce RTX 40 GPU。作為一款16吋筆電，Prestige 16絕對是輕薄但功能強大的選擇。