根據天文台未來九日的天氣預報，在九日間竟有足足八日會下雨，令天氣非常潮濕。這種天氣又是抽濕機出動的時候，如果仍未入手抽濕機，同時不知買多大容量才適合的話，就要參考台電教路的公式。



（天文台官網截圖）

抽濕機大小要「門當戶對」

香港的家居空間有限，如果買太大容量的抽濕機，就會霸佔僅有的空間，如果買容量太少，又會影響抽濕的效率。選擇抽濕機最直接的方法，就是根據使用空間大小，選擇一個容量合適的抽濕機，才不會令抽濕效果太細，或令抽濕機耗電過高。

TikTok片亂教微波爐叮蛋 英國女照跟險毁容！消委:7件東西不能叮

台電在 Facebook 專頁分享，選擇抽濕機可以根據以下公式：

使用空間（呎數）÷10.76 x 0.24



有公式可計唔使估

根據以上公式，如需要抽濕的空間為100呎，那抽濕機的容量就應該買大約7公升。公式背後的原理是按每平方公尺（香港慣用的英制呎數x10.76），每天抽濕0.24公升估計。因此參考公式選擇的抽濕機，能在一天使用中，減少倒水的頻率。

過去消委會都曾測試過14款抽濕機，除了容量外，選擇抽濕機亦需要考慮抽濕力、壓縮式或熱石式、能源效益等。可以配合以上公式，以及消委會的報告，選擇一款最合適的抽濕機。

👇👇消委會14款抽濕機評測2023｜一款實際抽濕量跌4成 耗電量相差5成👇👇

+ 13

資料來源：Facebook@台電電力粉絲團