WWDC 2023｜Apple 公布推出首款 15吋 MacBook Air，聲稱是全球最薄的 15吋 Notebook。採用最新的 M2 晶片，在螢幕尺寸擴大和升級效能的同時，更保留 Air 系列的輕薄特點。



全球最薄的 15吋 Notebook

15吋 MacBook Air厚度只有 11.5 mm，同時重量只有 3.3磅（約1.5KG），因此 Apple 表示這款新 MacBook Air 將成為全球最薄的 15吋 Notebook。配備兩個 USB-C Thunderbolt 插頭、一個 MagSafe 充電頭和一個 3.5mm耳機插孔。與 13 吋 MacBook Air 外型和端子支援相同，提供將提供午夜暗色、太空灰、銀色、星光色。

（Apple發布會直播截圖）

M2 晶片效能

15 吋 M2 MacBook Air 比 Intel 版 MacBook Air 快 12 倍，具有 500 尼特的亮度、1080p 鏡頭、帶有空間音訊的六個喇叭，電池續航時間高達 18 個小時。無風扇設計亦令 15 吋 MacBook Air 更加寧靜。功能上，在發布會中展示了用家可以直接在 iPhone 複製內容，在 MacBook Air 貼上，方便用家在手機和電腦上同步操作和轉移內容。

（Apple發布會直播截圖）

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即日預訂

15 吋 M2 MacBook Air 定價為 1,299美元（約$10,182）；教育優惠定價為為1,199美元（約$9,398），即日起可以在 Apple 官網預訂，下周起發貨。與此同時，Apple 還調整了 13 吋 M2 MacBook Air 價格，現定價為 1,099美元（約$8,614），而 M1 版 MacBook Air 定價為 999 美元（約$7,830）。