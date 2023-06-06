Apple Vision Pro VR／AR 裝置｜WWDC 2023 Apple 如預期一樣公布了首款 AR 裝置，但觀看直播時的感受就遠遠超過預期，久違地看到 Apple 新產品會「起雞皮」。

Vision Pro將現實和虛擬世界融合為一，用家能透過 Vision Pro 把網絡世界延伸到實境，同時仍能看到真實世界的景像，而且發布會中展示的操作性非常強大。



Vision Pro 打破螢幕限制

Vison Pro 的重點效果，就是打破 iPhone、Mac、Apple Watch 的螢幕限制，把完全三維的用戶界面，透過 Vision Pro 呈現在用家的眼前，只要是視線範圍都是其「螢幕」的空間。同時，在 Vision Pro 中顯示的界面，用家都可以隨意擺位，而且任意改變比例，建立專屬的完美工作或娛樂空間。如果是使用 Mac 的話，更可以無線把 Mac 的畫面投射出來，創造一個更大、可攜帶的 AR 畫面。

界面可回應光線，與空間產生陰影，視覺上更加自然。

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真.沉浸式體驗

Vision Pro 可以隨時隨地，把任何空間變成私人戲院，體感上能提供 100 吋的超寬螢幕，配備超高解析度的顯示系統，將 2,300 萬像素搭載到兩個顯示裝置中，等於每隻眼睛都在觀看一部 4K 以上的電視。同時，配備空間音訊系統，在兩隻耳朵側邊的雙驅動單體音訊區，為用家帶來真正沉浸式體驗

提到沉浸式，Vision Pro另一個震撼的功能 -「空間環境」，可以在用家眼前呈現動態風景。只要旋轉 Digital Crown 旋鈕，就可以超越空間限制，把眼前的景色改變。而這功能強大的地方，是配合用家界面使用，如正在看Apple TV影集《基地》，就可以把空間改變成更配合劇中畫面的環境。

極自然的操作性

Vison Pro 不只能呈現虛擬實景，在操作上更突破現時 VR/AR 裝置，無需額外控制器，可以用雙眼和雙手就能完成操作。如通過雙眼注視應用程序圖標來瀏覽 VisionOS 操作系統，或透過手指輕點進行選擇和滑動，甚至使用語音操作。能達到以上的操作性，全靠 Vision Pro配備的 5 個傳感器和 12 個鏡頭，捕捉用家眼睛和手部動作。而且，支援精妙鍵盤、精妙觸控板等藍牙配件，方便用家使用需要。

EyeSight 系統

在 Vision Pro 公布前，對於頭戴裝置的印象都是使用後，會把現實和虛擬分隔外，但 Vison Pro 搭載創新的 EyeSight 技術，打破了這個框架。當有其他人人靠近 Vison Pro 用家時，眼前的玻璃裝置就會呈現透明狀態，讓用家可以看到對面，同時會顯示出用家的眼睛。同時，如果用家正沉浸在空間環境或使用 App 時，EyeSight 就會向其他人提供視覺提示，以讓其他人了解用家的視線焦點在哪裡。

Apple 首款 3D 相機

令果迷驚起的地方，Vision Pro 不只提供「畫面」，更搭載了 Apple 首款 3D 相機。當用家看到想捕捉的畫面時，能透過鏡頭拍攝出 3D 相片或影片。再配合空間音訊，用家可以 3D 形式重溫記憶中的畫面。Vision Pro 亦能把 iPhone 拍攝的全景相片，以環繞的形式呈現在用家眼前，彷彿回到拍攝時的空間中。