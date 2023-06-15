為了應付生活上的實務需要，現在的學生或打工仔都會購入一部筆記本電腦，然而市場上的筆電都存在著一些問題，不是過重，就是性能不足，要在以上兩點做好的型號，價格又相當高昂。



不過今次開箱測試的 Fujitsu FMV UH-X 就在這幾方面取得一個絕佳的平衡，來自日本品牌並在日本本土製造的它不單極緻輕巧堅固，其內置的性能及功能都相當出色，作為一部日常用的筆電就最好不過。

Fujitsu FMV UH-X 開箱、予人驚喜的堅固與輕巧

Fujitsu FMV UH-X 從開箱起就滲出濃厚的日本風格（蔡浩騰 攝）

Fujitsu 標榜 FMV UH-X 為一部標榜「日本製造」的筆電，Fujitsu FMV UH-X 從開箱起就滲出濃厚的日本風格，包裝以至筆電本體都以簡約為主，外觀採用低調、柔和的磨沙處理，上手只有 918g，使用者即使長時間攜帶也不會感到負擔，非常適合商務人士和學生用戶。

Fujitsu FMV UH-X 外觀採用低調、柔和的磨沙處理（蔡浩騰 攝）

在纖巧的機身之上，Fujitsu FMV UH-X 還得以加入齊備的 I/O 插槽，除了 USB-A、USB-C Thunderbolt 之外，更有標準尺寸的 RJ45 LAN 插槽以及 HDMI 輸出，相當難得（蔡浩騰 攝）

如此輕巧，或者會有人擔心 Fujitsu FMV UH-X 的耐用度是否經得起多年使用，但這方面各位可以不用擔心，事關它就採用鎂鋰合金材質外殼，在大大減輕機身重量的同時亦兼顧到了機身的堅固度，其通過了MIL-STD 810H 軍規認證就是最好的證明。

Fujitsu FMV UH-X 的鍵盤以及 TouchPad 空間充足，觸控板反應靈敏之餘，配合 Windows 11 的手勢功能，更可以輕鬆地以多指手勢轉換視窗、調整音量。（蔡浩騰 攝）

14" 高清觸控屏幕

Fujitsu FMV UH-X 的屏幕加上防眩光、防指模塗層，即使使用時間再長，對用戶眼睛負擔都可以減到最小（蔡浩騰 攝）

作為顯示內容的中樞，Fujitsu FMV UH-X 的屏幕亦是此機的重點之一，其採用了極窄邊框設計，屏幕佔比率高達 93%，讓視野更加寬廣，此外 FMV UH-X 的屏幕還支援觸控，使用者可以輕鬆地直接於屏幕上進行操作，而因為防眩光、防指模的磨沙處理，令指模不會輕易留在屏幕之上。

Fujitsu FMV UH-X 的屏幕為 14“、解像度 1920x1200，最高亮度為 400nits，加入觸控功能令其更為實用（蔡浩騰攝）

值得一提的，是 Fujitsu FMV UH-X 還支援 Dolby Atmos 音效，配合大屏幕，影音娛樂效果都十分不俗。

續航力 AI 功能夠實用

Fujitsu FMV UH-X 是一部通過了 Intel® Evo™認證的纖薄筆電，內置了 Intel® Core™ i7-1360P 處理器（蔡浩騰 攝）

Fujitsu FMV UH-X 是一部通過了 Intel® Evo™認證的纖薄筆電，內置了 Intel® Core™ i7-1360P 處理器，支援1秒喚醒、電池續航力可以長達 9 小時以上，另外又加入實用性爆燈的快速充電功能，在 1 小時內就可以充滿 80％，即可以不插電應付一整天的工作。

近一年人工智能成為科技界的熱門話題，而 FMV UH-X 在這方面都有所發揮，其中就加入了兩大皆為視像會議而設的 AI 功能，包括「AI 降噪功能」以及「AI 相機特效器」，其中「AI 降噪功能」可以大大提升用戶的聲音清晰度，而「AI 相機特效器」則可以清理使用者肌膚上的瑕疵，並且糾正使用者的眼睛看向鏡頭的位置，對經常需要線上開會的用戶來說絕對是必用功能！

經實測，即使眼睛看著的偏下方之屏幕位置，Fujitsu FMV UH-X 會將用戶的眼睛糾正成直視鏡頭，看上去精神得多👇👇👇

近期最強流動筆電之選

總的來說，Fujitsu FMV UH-X 是一款非常適合商務人士和學生使用的筆記型電腦，其輕巧且功能出色，又具備獨家的實用功能，能大大滿足使用者的實務需求，其定價＄13,998 於一部金屬外殼、日本製造的筆電而言亦十分合理，有興趣入手的用戶可以前往指定零售商：永旺百貨、百老滙、科栢電腦、豐澤、天龍星、數碼電腦（澳門）等查詢。