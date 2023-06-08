冷氣機兩大天堂、地獄按鈕｜天氣又熱又潮濕，動輒就 30 多度，而且高達 80～95%相對濕度，每晚都不得不開冷氣才能入睡。不過長時間開冷氣，每期電費單都不想面對，近日台灣能源局就公布了冷氣機上，「神級」和「魔級」按鈕（功能），如果用錯模式隨時令耗電量增加一倍。



台灣能源局在 Facebook 專頁分享冷氣的利弊功能，其中「神級」按鈕就是「舒眠模式」。當用家入睡後，冷氣機會把溫度自動調高1～2度，以免用家在睡眠途中被凍醒。而站功能還有一個重要優點，就是調高冷氣溫度能能節省電力消耗。每上升一度就能節省 6%電力，如每晚都開冷氣，同時在「舒眠模式」中上調1～2度，積少成多，每個月就能節省不少電費。

（圖片來源：經濟部能源局）

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冷氣最嘥電功能

很多人都知道冷氣有抽濕功能，如家中沒有抽濕機的話，不少人都會把冷氣機當抽濕機用。而台灣能源局提到的「魔級」按鈕，正正就是冷氣機的「抽濕模式」。台灣能源局指出，冷氣機的抽濕效果只有抽濕機的一半，但耗電量卻高出 2 倍。

令冷氣機的抽濕耗電高的原因，是因為一般的冷氣模式，達到室內溫度之後，壓縮機會停止，剩下送風，而抽濕模式，壓縮機則是持續運轉不會因為室內溫度到達返定而停止。其實，冷氣機運作時已有一定的抽濕效果，但如果想抽濕效果更理想，同時又比較慳電，就建議選購一部抽濕機會更好。

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