WWDC 2023發布會公開了很多新產品，如 15 吋 MacBook Air、M2 Mac Studio，以及最矚目的 Vision Pro。發布會的內容非常精彩，但仍未囊括所有的新功能。以下將公開一些發布會沒有提及，但有機會影響 iPhone、Mac、iPad等產品使用的功能，光是 iOS 17 都已經有很多新內容值得果迷期待。



iOS 17、iPad OS 不支援產品

iOS 17將不再支援 iPhone X、iPhone 8和 iPhone 8 Plus，而 iPadOS 17 亦將不會支援第一代 iPad Pro和第五代iPad。因此，以上的 iPhone 和 iPad 型號將只能停留在 16 版本上。

Apple Vision Pro真機實試｜超準眼睛手勢操作配完美聲畫超越未來

+ 4

AirTag可分享使用

AirTag 推出至今，越來越受果迷喜愛，藍牙追蹤功能成為很多果迷外出旅遊的法寶，不過現時仍只能提供給單一用家使用。不這在 iOS 17 更新後，AirTag 將可以分享給最多 5 名用家使用，當其他人獲得使用權時，也能在「Find My」App中，定位和播放音效來查找 AirTag 位置。

Apple Maps終於可以在 iOS 17 版木中，透過離線下載進行離線使用，這是在 Google Maps 推出同一功能的 8 年後，Apple Maps終於考慮到用家的離線需要。另外，iOS 17 升級版的「Visual Look Up」功能，可以讓用家在 iPhone 上拍攝食物相片，再用來搜索食譜。

iOS 17、iPadOS 17 10大新功能一覽｜竟有一款熱門iPhone未能升級

macOS Sonoma

WWDC 2023發布的最新 macOS 版本 Sonoma，將不再支援 2017 年 MacBook Pro、 12 吋 MacBook、iMac。用家將可在 Sonoma 中，自由縮放和平移視訊通話時，自己畫面的所在位置，同時可以在視訊期間分享螢幕視窗。

watchOS 10

Apple Maps 離線下載的功能，同樣適用在 Apple Watch 上，但使用時必須在 iPhone 的範圍內。同時 watchOS 10 讓 Apple Watch 可以加入到 FaceTime 對話中，不過只能以音訊方式對話。

資料來源：The Verge