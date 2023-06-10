雪櫃使用禁忌｜夏天食材容易變壞，非常依賴雪櫃把食物冷藏，不過如果亂塞入雪櫃就以為能保鮮，不只有機會令細菌激增，更可能因此增加腸道疾病的風險。台灣節目《健康好生活》，就有醫生指出錯誤使用雪櫃後的問題。



台灣腎臟科醫生江守山指出，有一病人在一年間因肚屙求醫5～6次，起床以為是患有腸躁症，但由於病症不同已再向病人了解。得悉原來是她把食物亂塞入雪櫃，而且存放很久也未完食用完畢，過期食物多次引發腸道不適所致。

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江醫生續指出，雪櫃內可能隱藏很多細菌，如李斯特菌、大腸桿菌、志賀菌等，都有機會因為犯了以下 5 個錯誤而增加 10 倍：

1）「直接用原盤放入雪櫃」，應把剩餘的飯菜放入有蓋的保鮮盒密封後再放入雪櫃；

2）「蔬菜不加包裝直接放入雪櫃」，應用報紙包她後，再分別放在獨立的膠袋中，再把袋口密封；

3）「肉類或海鮮反覆解凍」，應分別裝袋後再放入冰格，需要時才取出合適的分量；

4）「拆封食物不封口」，應另裝在有蓋的保鮮盒或玻璃樽內密封；

5）「將高溫食物直接放入雪櫃」，應將剩餘的熟食放涼，再放入雪櫃，但食物在室溫中最好不要超過 2 小時。



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存放食物最佳位置

雪櫃不應該有位就放，但何謂正確的擺放位置呢？消委會指出，雪櫃不同位置其實有溫度的分別，而食物的儲存溫度和期限都不同，因此建議把鮮肉類放在靠近出風位、原隻蛋不可放入冰格等。

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資料來源：YouTube@健康好生活