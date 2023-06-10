乾衣機｜根據天文台的未來九日天氣預報，到6月18日前都有驟雨，衣物洗完也無處晾乾，散發出陣陣噏味令人非常懊惱。如果家裡有空間的話，直接入手一部乾衣機，就能解決潮濕天的乾衣問題。不過要如何選擇乾衣機呢？消委會分享4大選購乾衣機的考慮事項。



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1）家居環境

入手乾衣機前，就要先了解家中的環境是否合適安裝，煤氣乾衣機需要家中有煤氣供應，同時安裝在通風的環境，如考慮天花掛架、掛牆架或座地架、廚房或沒有雨水灑及的露台；排氣式乾衣機建議加裝排氣喉，把濕氣可排出室外。同時，由於乾衣機是高電壓家電，因此應使用獨立的電源。

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2）效能表現

市面上的乾衣機分有排氣式﹑冷凝式和媒氣乾衣機，冷凝式乾衣機利用冷空氣或熱泵式的製冷系統凝集蒸氣成液態水，可利用水箱儲水排水，無需加裝排氣喉，相比非熱泵式電動乾衣機平均可節省逾半電力，不過乾衣速度可能較慢。

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3）乾衣量

不同款式的乾衣機，都有規定的乾衣量限制，因此入手前，要先視乎家庭人數和乾衣頻率，大約計算出乾衣所需的容量才作選購。因為如買太大容量，不只浪費擺放空間，更會增加不必要的電力消耗。

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4）功能

乾衣機除必然的烘乾功能外，更有著時間調控、不同衣物質地烘乾、滾筒雙向旋轉功能、防皺功能等，入手前可以先了解各功能的作用，到考慮使用需要選擇。

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