Apple 發布 Vision Pro 後，引起大量關注和討論，而在 WWDC 2023 發布會前一天才公布 Meta Quest 3的朱克伯格，就在 Meta 會議中表示 Vision Pro 沒什麼突破，甚至指出 Vision Pro 的使用體驗並不是其所追求的目標。



根據 The Verge 的報道，朱克伯格在 Meta 員工會議中特別提出 Vision Pro 的討論，並強調 Apple 對於頭戴裝置的設計沒有什麼突破。其指出 Meta 團隊對於頭戴裝置的物理限制，已經做了完全的探索和思考，而 Vision Pro 的設計和硬件令成本增加 7 倍，甚至由於要使用大量的電壓推動，而需要用一條連接線才能長時間使用，認為這是設計上的一種妥協。

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Meta Quest 3（圖片來源：The Verge）

針對 Vision Pro 的使用體驗，朱克伯格認為 Apple 和 Meta 的價值觀和願景截然不同，Vision Pro 發布影片中，展示的是一個人獨自坐在梳化上景象，而 Meta Quest 對於元宇宙和 VR/AR 的願景是，為用家帶來新的社交體驗，令用家可以用新的方式互動。

Vision Pro的眼睛追蹤功能比想像中更為精確。

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雖然 Vision Pro 叫價2萬7， 的確比 Meta Quest Pro的售價高出很多，但光是硬件規格、超準確眼球及手勢操作、增強實境飄浮螢幕等的體驗，Vision Pro 已成目前 VR/AR 裝置的「天花板」，即使 Apple 第一件頭戴裝置的價格比較驚人，但考慮到其性能和可能性，其他同類裝置目前實在難以比擬。

hashTECH 記者親身在 WWDC 會場實試 Vision Pro，想知道對 Vision Pro 功能有什麼評價，可點以下連結了解：

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資料來源：The Verge