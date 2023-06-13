2023年網速報告拆解｜4台上網邊間最快？打機體驗夠強才是皇道！

手機網速｜香港雖然是彈丸之地，但卻是全世界數一數二享有最高網速的地區，各大電訊商近年亦不停在競爭中進步，除了全面投入更高速的 5G 網絡，更不斷採用新技術以提升服務質素，這從最新發表的網絡體驗報告中可深切體會。



OpenSignal 發表 2023 流動網絡體驗報告

獨立網路品貨調查公司 Open Signal，早前就發表了 2023 年上半年的流動網絡體驗報告（Mobile Network Experience Report），在報告中就提到香港人在 5G 網絡的使用率上增長迅速，截至 2023 年 5 月，全港 5G 用戶數量多達 400 萬人，超過香港人口的 60%。

與此同時，與半年前的同類報告相比，四大電訊商分別得到的獎項形勢都有所變化，從前不少項目皆由兩間或以上電訊商同時獲勝，但來到今年，在數個項目上就見到了更多「獨佔鰲頭」的情況。

csl 在4個電訊商當中，是唯一一間可以在4個不同的類別中獨自奪冠的（圖 OpenSignal）

當中成績最佳的就要數 csl，他們分別在「語音App體驗」、「下載網速體驗」、「5G 遊戲體驗」、「5G語音App體驗」等四大方面都獲勝，獎項數量稱冠。

「打機體驗」如何反映網絡質素？

可能不少用戶認為「下載網速」獲勝已經足夠反映網絡質素，但其實要斷定一個網絡優良與否，除了下載夠快，其他體驗都應該當成指標，而 csl 在遊戲體驗以及語音方面的絕佳分數，其實還有另一重意義。

現代手機遊戲、尤其是網上多人對戰時，下載網速並未等於一切，事關玩家的每個操作，都需要透過電訊商的伺服器與遊戲伺服器方面進行溝通，而這個反應時間稱為「延遲率（Latency／Ping）」，延遲率過高，代表玩家的操作需要更長時間才能在遊戲中反映，輕則影響操作敏感度，重則角色在畫面上瞬移，足以影響一場戰局的勝負。

日常生活中的「電競」又豈只在遊戲中出現？每次訂飛都是另一戰場（FB「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」圖片）

不要以為不打機，「延遲率」就與你無關，事實上於我們的生活上，有不少操作會因為電訊商與其他伺服器的溝通而受影響，最簡單的例子就有上網搶演唱會門票，僅僅1～2秒的反應時間差距，可能就令你未能入場親眼看到心愛偶像的現場表演了。

記者實測：csl 網絡打機表現最佳

簡而言之，一個流動網結要用得爽、更緊貼用戶的日常需要，上網時的延遲率必然要越低越好，而在「5G 遊戲體驗」、「5G語音App體驗」兩方面都成功跑出的 csl，絕對有其優勢所在。

單憑 OpenSignal 的分數，可能未能讓各位認識到 csl 5G 低延遲網絡的可取之處，故記者就以實機運行目前仍屬主流的射擊大作《PUBG: Mobile》，再用不同網絡進行測試。

射擊遊戲、多人競技遊戲對於網絡低延遲的需求最大（蔡浩騰 攝）

首先我們就以另一間網絡商的 5G 網絡進行連線，連線品質並不穩定，Ping 數經常突然上升，更曾上升到 250ms，此時人物進行的動作因為與伺服器有誤差，很多時射擊／撿拾道具的動作都未能成功判定，更不時出現人物回到幾秒前位置的尷尬情況。

在使用其他網絡時，Ping 數經常突然上升，更曾上升到 250ms（蔡浩騰 攝）

而換上了 csl 5G 連線繼續進行遊戲，相關的連線問題就明顯改善，Ping 數一直得以保持在 40ms 或以下，不論是移動、攻擊等動作都可以即時反映，在與真人玩家對戰時會有更強的優勢。