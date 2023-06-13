iPhone 15加價｜WWDC 2023 公布出多件令果迷驚喜的產品，包括萬眾矚目的 Vision Pro，而接下來果迷最期待的，就是 iPhone 15 系列發布。不過最近有傳聞指，iPhone 15 系列將會加價，而且有機會加高達 100～200 美元（約$780～$1,566）。



MaxRumors 曾開箱 4 款 iPhone 15，邊框設計稍有不同，將採用圓邊設計，取代由 iPhone 12 以來的直角邊框，相信能提升手握的舒適度。同時，傳 iPhone 15 Pro 和 Pro Max 將取消靜音掣，改為一個支援更多用途的「動作按鈕」，以及放棄使用了 10 年的 Lightning 充電制式，改用 USB-C。

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正因 iPhone 15 系列硬件的改動較多，Wedbush 證券分析師 Dan Ives 分析指，iPhone 15 全面改用 USB-C，以及採用新晶片組，因此估計 iPhone 15 系列將加價，加幅在 100～200美元不等，有機會成為 Apple 有史以來，在 iPhone 上加價最多的一次。

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（圖片來源：YouTube@AppleTrack）

去年推出 iPhone 14 Pro 系列時，兩款高階機都已加價 80～172美元，而估計最高規格的 iPhone 15 Pro Max 1TB，售價將高達 1,800 美元（約$14,100），如這價格屬實，將成為史上最貴的 iPhone。