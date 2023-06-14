父親節禮物｜父親節將至，當然要揀一份禮物表心意。友和、豐澤網店都推出了父親節禮物優惠，用優惠價揀數碼產品，應該是最穩陣貼心的禮物選擇。今次優惠活動中，電視、手機、耳機、按摩電器的包羅萬有，想揀份啱心水的父親節禮物？放大下圖睇精選推介：



友和父親節優惠

即日起至6月18日，友和官網推出「我的Super Dad」父親節優惠，多款產品低至38折。爸爸對影音娛樂產品大多有一定的興趣，而友和父親節優惠中，Samsung BU8000 55吋 4K 電視和 Sony WH-XB910N 頭戴式無線藍牙耳機都有約 5 折優惠，提升爸爸的影音娛樂體驗也是不錯的禮物選擇。

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豐澤父親節優惠

由即日起至6月18日，豐澤同樣推出父親節活動，超過100件產品低至25折出售。同時，可以在豐澤 App 中搶高達 $1,000 電子優惠券，在網店入手父親節禮物時，就能以折上折優惠購買。

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