風扇仔｜日本節目評測Top5風扇仔 第一位設計貼心 全部香港買到
隨身風扇排名｜每日氣溫高達 30 多度，出外沒冷氣也不能不帶風扇仔。不想隨便在網上買風扇仔，怕質量和安全性成疑，不妨參考日本節目《サタデープラス》曾評測的 Top 5 風扇仔排名，而且每一款都能在香港入手。
第五位：RHYTHM勾掛式雙葉風扇
這款風扇的特色是雙重反裝扇葉專利設計，風力有一定的保證。同時勾掛式設計，方便用家把風扇仔掛在身上或袋上。《サタデープラス》評測的是第二代，而RHYTHM 2023 年已推出第三代款式，新加摺疊功能可以自行調節角度，使用上更方便。
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第四位：Toffy LED Aroma Fan LED 香薰手提風扇
夏天外出經常汗流浹背，導致有汗臭味，Toffy LED Aroma Fan LED 香薰手提風扇可在風扇中間的香薰綿中，自行添加香薰油，令吹出來的風帶有香薰味道。LED 燈設計亦可當手燈使用，或在房間當小檯燈，使用更靈活。
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第三位：Siroca 5 Ways USB 充電便攜風扇
Siroca 風扇仔具五合一用法：手持、座檯、掛頸、固定夾，以及可以加水入設備上，可以吹出更清爽涼快的風。想買一隻風扇仔就滿足大部分使用需要的話，這一款屬不錯的選擇。
第二位：Francfranc FRAIS 手提風扇
很多女生喜歡的品牌，Francfranc 風扇仔具多款顏色選擇，而且在風力中取得滿分 10 分，如果使用隨附的專用充電座，更可以座檯邊充邊用，對風力有高要求的用家可以考慮。
第一位：BRUNO BDE035 充電座枱風扇
《サタデープラス》評測中，沒想到是家電品牌 Bruno 推出的風扇仔得到第一位，掛夾式設計，方便用家把風扇仔夾在書枱或傢俬上。同時，具備 LED 燈可當作小檯燈使用，因此在使用體驗中取得 10 分滿分。
頸掛風扇有什麼好處？
360°環繞頸部吹風，比起一般的手提風扇更能令身體快速解溫。而且掛頸風扇能解放用家雙手，無需一直拿著，隨時隨地都能使用。
詳細請睇：https://bit.ly/3qJNfQf
手提風扇使用上有什麼要注意？
不應長時間對住一個地方吹，特別是面部、長時間使用小心電池過熱……
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