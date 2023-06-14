風扇仔｜日本節目評測Top5風扇仔　第一位設計貼心　全部香港買到

隨身風扇排名｜每日氣溫高達 30 多度，出外沒冷氣也不能不帶風扇仔。不想隨便在網上買風扇仔，怕質量和安全性成疑，不妨參考日本節目《サタデープラス》曾評測的 Top 5 風扇仔排名，而且每一款都能在香港入手。



第五位：RHYTHM勾掛式雙葉風扇

這款風扇的特色是雙重反裝扇葉專利設計，風力有一定的保證。同時勾掛式設計，方便用家把風扇仔掛在身上或袋上。《サタデープラス》評測的是第二代，而RHYTHM 2023 年已推出第三代款式，新加摺疊功能可以自行調節角度，使用上更方便。

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日本RHYTHM第三代勾掛式雙葉風扇 香港售價約 $238

第四位：Toffy LED Aroma Fan LED 香薰手提風扇

夏天外出經常汗流浹背，導致有汗臭味，Toffy LED Aroma Fan LED 香薰手提風扇可在風扇中間的香薰綿中，自行添加香薰油，令吹出來的風帶有香薰味道。LED 燈設計亦可當手燈使用，或在房間當小檯燈，使用更靈活。

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Toffy LED Aroma Fan LED 香薰手提風扇 香港售價約 $198

第三位：Siroca 5 Ways USB 充電便攜風扇

Siroca 風扇仔具五合一用法：手持、座檯、掛頸、固定夾，以及可以加水入設備上，可以吹出更清爽涼快的風。想買一隻風扇仔就滿足大部分使用需要的話，這一款屬不錯的選擇。

Siroca 5 Ways USB 充電便攜風扇 香港售價約 $248

第二位：Francfranc FRAIS 手提風扇

很多女生喜歡的品牌，Francfranc 風扇仔具多款顏色選擇，而且在風力中取得滿分 10 分，如果使用隨附的專用充電座，更可以座檯邊充邊用，對風力有高要求的用家可以考慮。

Francfranc FRAIS 手提風扇 香港售價約 $208

第一位：BRUNO BDE035 充電座枱風扇

《サタデープラス》評測中，沒想到是家電品牌 Bruno 推出的風扇仔得到第一位，掛夾式設計，方便用家把風扇仔夾在書枱或傢俬上。同時，具備 LED 燈可當作小檯燈使用，因此在使用體驗中取得 10 分滿分。