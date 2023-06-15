炎炎夏日，每日都要開冷氣，想慳電又更快涼爽，很多人都會同時使用循環扇輔助。消委會最新測試了 12 款循環扇，價格由 $398～$1,149 不等，包括米家、樂信牌、IRIS 等熱門品牌，但當中竟有 8 款未能通過部分安全測試。



送風量差 52%

循環扇主要作用是把冷風或暖風帶到室內不同角落，令室內空氣更流通，加快降溫和供暖效果。因此，循環扇的送風量很重要。消委會參考國際標準IEC 60879，量度12款循環扇的送風量，最高和最低款式介乎每分鐘 10.1 立方米至 21.2 立方米，相差52%，其中樂信牌循環扇的送風量最高。

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消委會12款循環扇評測

8 款未能通過部分安全測試

消委會對循環扇測試了絕緣距離、機械安全性、物料阻燃性等安全問題，有 8 款未能通過部分安全測試，當中有 1款溫度升幅超出標準上限，值得關注。測試發現普樂氏Proluxury 按標準以最高額定電壓的1.06倍電壓運作，而摩打線圈的溫度升幅為93.1K（1K即1°C），超出標準上限 3.1K，安全性成疑。

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👇👇消委會 12 款循環扇測試結果👇👇

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循環扇使用貼士

消委會分享指，循環扇擺放應留有空間讓風扇擺動和散熱，以更好地把空氣吹向其他地方。同時，不應讓循環扇長期暴露在陽光下，以免塑膠外殼被陽光晒到脆弱及老化。使用時，小心勿讓兒童將手指或其他物件伸入風扇罩或空隙，避免扇葉彈飛物件造成損傷。

慳電貼士

循環扇耗電量比冷氣低很多，因此可以把冷氣的溫度調高，再配合循環扇使用，每調高1度冷氣，可節省其耗電量約3%。同時，睡覺時可善用時間掣，避免太長時間運作，減少電量消耗。