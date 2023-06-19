洗衣機使用的禁忌曾分享過很多，而有一些用家為了保護衣物，會同時使用洗衣袋，避免衣服在洗衣過程中破損或變形。其實，使用洗衣袋也有一些使用禁忌，亂用的話有機會令衣物清洗不乾淨，甚至令洗衣機損壞。



Facebook@「扛布者」分享，當清洗純棉類或者短纖類衣物時，建議使用洗衣袋。因這類物料在洗衣的過程中，有機會出現掉毛、扯鬆布料、衣物變形等問題。但使用洗衣袋時，也要留意兩大錯誤用法。

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洗衣機用洗衣袋2大禁忌

1）切忌裝太滿

用家經常會忽略洗衣袋容量問題，把需要使用洗衣袋的衣物全放入同一個袋內，會令當中的衣物在清洗問程中，未能得到應有的攪動清潔效果，以及不能接觸到足夠的清衣液，從而導致衣物清洗不夠乾淨。Facebook@「扛布者」建議裝三分之一滿較理想。

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2）選擇合適大小洗衣袋、不應太大

另一個特別要注意的地方，就是洗衣袋不應太大，建議根據使用需要和洗衣機的容量選擇。如洗衣袋太大，機身運作時的離心地就會令洗衣袋如「鏈球」般敲擊滾筒，長時間下來會對洗衣機造成損壞。

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避免過度負荷洗衣機

同樣，當洗衣機進行脫水時，機內吸滿水的衣物會高速旋轉，形成強大的離心力。如果放入過多的衣物，滾筒的擺動幅度會更大，容易造成機件耗損。因此，應避免一次過洗太大量衣物，同時洗衣前應該清理衣物內的所有雜物，如錢幣、鎖匙等，並避免過度負荷洗衣機。

資料來源：Facebook@「扛布者」