10大耗電電器排名｜網民分析邊件電器係大嘥鬼！冷氣慳電兩大方法

哪一款家電最嘥電，眾說紛紜，每個專家的說法不一。而「Daily View 網絡溫度計」網站，就以《KEYPO大數據關鍵引擎》的數據，觀察上萬個網站頻道，針對討論嘥電電器的內容分析出，網民討論度最高的 Top 10 嘥電電器。



第五位：洗衣機／乾衣機

洗衣機比較多用家關心耗水的問題，而洗衣機最大的耗電功能，就是用於把水加熱，但其實大部衣物都無需高溫清洗。另外，乾衣機的耗電問題即較嚴重，根據港燈的電費估計，2,000瓦特的乾衣機每小時所需電費約$2.71。台灣有網民指：「洗、乾衣機耗電而且難以烘乾，價錢更比一般洗衣機貴」。

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第四位：電視機頂盒

為了解鎖更多電視娛樂，部分人會在電視上加裝機頂盒，但機頂盒就算電視沒有開機，也會持續待機模式，光是待機就已經非常耗電。網民表示：「家中最常見的應該算是亮著小紅燈的數位機上（頂）盒，常忘記關」，建議在沒有使用時，要同時把機頂盒關上，減少電力浪費。

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第三位：電熱水爐

電熱水爐在一般的使用情況下，其實耗電情況還可接受，如在沒有使用卻一直開著的話，一整天耗電量可達 20 度。因此，建議使用前才打開電熱水爐，而使用完後就應馬上把電源關上。

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第二位：雪櫃

雪櫃需要 24 小時運作，再加上夏天食材更需要冷藏，將消耗大量電力。雪櫃運作時，會把空間保持在一定的溫度，當感應到溫度上升，壓縮機就會增加轉數進行降溫，而這正是雪櫃耗電的地方。因此，當用家頻繁打開雪櫃門，或打開櫃門時間過長，都會令雪櫃內的溫度上升而增加壓縮機負擔，導致消耗更多電力。最簡單減少雪櫃用電的方法，就是減少開雪櫃的次數。

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第一位：冷氣機

網民最多討論的嘥電電器，就是夏天必備的冷氣機。冷氣的功率一般在 1000～2000瓦，一小時耗電近1度，冷氣溫度越低，耗電就更多。想冷氣可以又涼又慳電，可以把出風口朝上，令冷空氣在空內更循環，從而不用把冷氣的溫度調校太低，減少耗電。

送風量很重要

日本電視節目《日本人の3割しか知らないこと》對冷氣使用進行了實測，把工作人員分為兩組，同在36度的房間內，第一組把冷氣調到18度，再觀察工作人員體溫變化，發現體溫下降需要7分鐘；另一組即把冷氣調到28度，不過把冷氣的風力開到最大，結果工作人員的體溫在2分鐘就有明顯下降。因此，把冷氣風力調校最高，比起減低冷氣溫度更慳電。

資料來源：Daily View 網絡溫度計