手機換電歐盟規定｜歐盟繼限制手機應統一充電規格後，近日再通過有關電池的新法規，要求所有的家電和消費性電子產品，都能讓用家輕易自行更換電池，即手機、平板電腦將回到可以直接換電的時代。

這項新規範公布後，網民即熱烈討論，然而卻並非一致讚好，更有網民認為：「應該成日有啲電話爆炸新聞」。



根據《Android Authority》報導，歐盟近日通過電池規範，要求所有家電和消費性電子產品，都能讓用家自己輕易換電，換言之手機和平板電腦的電池蓋將讓用家可自行打開，並輕鬆替換另一粒電池。

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歐盟針對電池的規範，將在 2027 年才強制實行，而現時大部分的手機和平板電腦，用家都較難自行換電，現時外媒推測 Apple iPhone、Samsung、Google 等品牌，都要重新設計其電子產品，以符合歐盟法規，情況如 iPhone 15 系列改用 USB-C 充電規格一樣。

連登仔：「應該成日有啲電話爆炸新聞」

在 iPhone 時代到來前，大部分的手機都能由用家自行換電，其方便程度是「尿袋」完全不能比擬。連登網民對於歐盟的新法規，亦有相當熱烈的討論。有網民擔心，可自行換電會有用家選用平價但品質參差的電池，導致手機爆炸的問題增加。香港也曾有過 Galaxy S3 副廠電池爆炸，灼傷用家雙手的新聞（2013年），因此網民的擔憂不無道理。

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亦有網民認為這太過杞人憂天，手機可換電帶來的方便性太高，一來可帶多幾粒電外出使用，無需帶「尿袋」一直充電；二來舊電池老化也能直接換電，不用每次都預約原廠保養。唯擔心可拆式電池設計，會令手機變厚和影響防水功能，這就有待 2027 年各大手機品牌的技術和設計了。

資料來源：Android Authority、LIHKG