慳電貼士｜夏天每日都要開冷氣，電費重壓很多家庭都不想面對，想電費單能不要那麼驚嚇，唯有盡量在各處慳電。不過，日常在做的「慳電」動作，是否真的的節約用電呢？以下 3 大用電迷思，可能做完會弄巧反拙。



迷思1：隨手閂燈正確嗎？

經常聽到電燈沒用的話就要隨手關燈，但台灣經濟部標準檢驗局指出，如離開超過 3 分鐘的話，關燈的確能節省電力，但如果短暫離開不超過 3 分鐘，就算不關燈也對耗電沒太大影響。反而太常隨手關燈、開燈，卻會消耗電燈膽的使用期限，最終可能得不償失。

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迷思2：慳電膽＝慳電？

很多人以為，燈泡要節能，當然是買慳電膽。但其實慳電燈並不是最慳電的選擇，只要比傳統的鎢絲燈膽耗電較少。如果是相同的亮度（810流明），鎢絲燈耗電約60W，慳電膽約11W，LED燈膽只有約9W。根據港電的「電器用電量一覽表」，每4小時鎢絲燈的用電多LED燈約0.21度電。因此，要選擇最慳電的燈膽，應選擇 LED。

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迷思3：變頻冷氣開全日比窗口式冷氣開8小時慳電？

變頻式冷氣機的確比窗口式冷氣機節能，而且在自動調節室內溫度時，部分時間的耗電能減少，因此令用家產生變頻式冷氣開全日，也比窗口式冷氣開8小時慳電的錯誤概念。台電解釋，電費的計算除看電器的功率外，更要看電器的使用時間，因此變頻式冷氣使用時間過長，也不必比窗口式冷氣短時間使用慳電。但如用家使用那款冷氣也會開同樣時間，當然使用變頻式冷氣機會比較節能。