Apple地圖香港區6大新功能｜講到手機地圖、導航，很多用家第一時間都可能先想到 Google Map，就算 iPhone 用家都未必首選使用 Apple 地圖。近日香港地區的 Apple 地圖迎來大更新，6 大新功能開放使用，包括將能在香港使用等步行 AR 導航，這次更新後大大提升導航效果，甚至比 Google Map 更方便使用。



Apple Map新功能.1 3D地圖

Apple 地圖的 3D 顯示功能終在香港開放，一般地圖都是 2D 平面顯示，只要用兩隻手指同時在螢幕向上推，就能變成 3D 地圖模式，能在到附近的大廈按比例的高度和外型。用家可以自行調校視覺傾斜角度向方向，更立體看地圖位置，更易對照現實環境的建築物。

👉TikTok中國女孩泰國篤篤車震住拍內衣艷舞片｜清邁人嬲到拳頭硬晒

Apple Map新功能.2 AR 步行導航

打開地圖最常用的就是目的地導航功能，部分用家都不太懂得看平面地圖，時常看著地圖也左右不分。Apple 地圖加入 AR 步行導航功能，只要打開規劃步行導航後，就可以開啟 AR 模式，用鏡頭掃描周圍建築物，Apple 地圖就會出現實境 AR 箭嘴，指示應行哪一個方法，比傳統的導航更直觀。

👉元祖級YouTube頻道Smosh宣布重組、網民Like爆：童年回憶！超感動

這功能將會在稍後開放香港地區使用，記者實試在日本使用該功能，導航指示確實更清楚易懂，而且掃描的步驟非常簡單，適合不太懂得看手機地圖的用家。

Apple Map新功能.3 駕駛導航升級：紅綠燈與塞車情況

當在 Apple 地圖使用駕駛導航時，現在會於地圖上顯示紅綠燈位置和塞車情況。用家能預先了解哪一路線比較多紅綠燈而避開，同時，目前在塞車的路段上會有不同顏色顯示，效果就如同 Google Map 和高德地圖般。

Apple Map新功能.4 駕駛導航升級：限速提示

Apple 地圖更新後，在駕駛導航中會顯示目前路段的最高時速限制，如果該地方有測速相機，更有機會出現提示。

Apple Map新功能.5 駕駛導航提示升級

Apple 地圖現時在道路顯示上更清楚，駕駛導航期間在每個轉彎位，都會顯示新路段的街路名。同時，Apple 地圖的語音提示會通知駕駛者，應該靠近哪一個車道、紅綠燈應轉左或右，以及何時上落高速。這功能能避免駕駛者錯過路口。

Apple Map新功能.6 海拔顯示

現時可以在 Apple 地圖上看在位置的海拔高度，以及上、下坡的總高度，適合用家用來規劃行山、露營的路線，以及了解路線會否太斜或高低起伏過多，評估自己的能力。