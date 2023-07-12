｢金融科技奧林匹亞2023」城大奪金隊伍　分享比賽經驗助初創發展

在Web3.0的推進下，人工智能、區塊鏈、雲端運算和大數據等應用在金融上的科技發展一日千里。由香港城市大學主辦，滙豐全力支持的｢金融科技奧林匹亞2023」以推動及培育粵港澳大灣區金融科技人才為目標，今年吸引了來自大灣區18間大專院校的94支隊伍參賽，最終由香港城市大學的隊伍「Vision Carbon」贏得金獎，隊伍其中兩位成員Kyrie及Christine 分享在比賽過程中，除了免費參加一系列培訓課程，還有機會聽取業界領袖的意見和指導去改良參賽提案，亦為他們所成立的初創公司發展打好基礎，提供了獨一無二的機遇。



提供免費金融科技學習機會

「Vision Carbon」獲獎的提案是運用區塊鏈技術提高碳信用額交易的透明度，而且令交易容易核實和追溯，有助大灣區的企業以至個人實踐碳中和。主力負責開發項目及技術應用的城大環境及能源學院哲學博士生羅泓清（Kyrie）指，他早就有這個提案構想，機緣巧合他上年參加了｢金融科技奧林匹亞2022」的頒獎禮，認識了上年度的金獎團隊，對方推薦他參與比賽，藉此獲取更多金融科技方面的知識。

在團隊裡負責推廣、財務及項目管理工作的浸會大學財經新聞學碩士生何婉盈（Christine）表示：「一開始聽到這個比賽，我已深感興趣。我曾多次參加創業比賽，今次比賽讓我了解更多金融科技的發展，我積極參加了計劃提供的線上線下培訓課程，其中印象比較深刻的題目是『大灣區跨境銀行和保險服務的創新金融科技』、網絡安全策略及加密貨幣的應用，這些都大大增加了我對金融科技發展的想像，對之後實際應用有很大幫助。」

Kyrie亦指培訓的內容相當有用，他指：「我們的提案是有關碳信用額交易，而培訓給予我們有關金融管治、風險管理及可持續金融的知識和資訊，這些對我們項目的實際操作都相當重要。」

Kyrie與Christine都表示參與｢金融科技奧林匹亞2023」，除了認識到更多業內人士外，亦有機會與其他院校及地區的團隊交流和彼此點評，令他們增長見識和建立日後有機會合作的人脈網絡。

「金融科技奧林匹亞」參加者在設計思維工作坊上學習找痛點和設計解決方案。

業界導師專業指導 啟發思考獨特賣點

今屆比賽三甲由香港城市大學、香港科技大學（廣州）及香港中文大學（深圳）的團隊奪得。

「Vision Carbon」在總決賽前會晤計劃配對的導師、滙豐工商金融中小企業務業務創新及發展高級副總裁謝仲明 （Aaron Tses），向導師演說一次提案和聽取意見。Kyrie說：「導師重點地問了我們一條問題『你們的項目有何獨特之處呢？』，要我們反思對比市場上的同類型產品，找出我們的項目有何與眾不同，這令我們在台上向評判演說的信心大增。」

是次比賽，評審會就參賽隊伍在解難、社會效益、創新、考慮周全、領導才能及溝通技巧等5方面評分。在比賽中勝出，Kyrie認為他們的項目在創造改變及突破創新上做得不錯：「因為我們的項目對於個人或企業的投資者來說都很創新，我們從根本上改變了碳信用額交易的方式，並嘗試解決一直以來碳信用額交易的痛點，例如交易的產品被雙重計算和交易成本高。」Christine則認為項目可以為社會帶來正面的改變，將推動環境、社會和企業管治（ESG）的政策發展以及配合政府的碳中和目標。

奪得金獎的團隊可獲得滙豐獎學金十萬港元、獲邀加入「滙聚人才創未來」滙豐學人網絡，以及香港城市大學HK Tech 300種子基金的面試機會等。

Christine 表示：「初創公司需要資金去推廣及擴大規模，所以資金都會投放於項目上。而滙豐正是我們的目標客戶，所以我們會好好把握與他們交流的機會。」

Vision Carbon 在總決賽前獲配對業界專家、 滙豐工商金融中小企業務業務創新及發展高級副總裁謝仲朗( Aaron Tses) 擔任導師，就參賽提案給予意見。

Kyrie 認為Vision Carbon在「金融科技奧林匹亞」比賽中得勝，是因為項目夠創新，而且對碳信用額交易的模式帶來正面的改變。

「金融科技奧林匹亞」由香港城市大學主辦，滙豐全力支持，是旨在啟導年青金融科技人才和推動大灣區金融科技社群連繫的參與式學習計劃。計劃提供一系列的培訓、並舉辦比賽及交流活動，讓大灣區大專學生掌握金融科技知識、技能和人脈連繫，藉以提升他們的競爭力和受僱機會，迎接勢不可檔的金融科技大趨勢。

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