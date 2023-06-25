「P圖」不是新鮮事，但在AI技術普及後，已經不再是「P圖」那麼簡單，甚至可以男變女。最近日本 AI Picasso 株式会社，在 LINE 推出「AI 美妝師（AI美女メーカー）」，只要上傳相片就能幫你用 AI 自動變出靚女相。



只要在 LINE App，把「AI 美妝師（AI美女メーカー）」加入成為好友，在對話頁面中上傳想要生成的相，等約 1 分鐘後，AI 就會根據原圖的細節，生成 4 張靚女照片，即使原圖是男性亦能輕鬆轉換為女生圖片。

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不過，與大多數的 AI 有同一個問題，就是雖然面部的細節度高，但對於手、腳的掃描和生成都有較大的出錯機會，如以下用 MIRROR 12子測試生成的圖片中，Edan 原圖是雙手放背後，AI 卻自動為其生成兩隻位置不自然的手。

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同時，由於生成相片需要用家先上傳原圖，目前 AI Picasso 未公開接收到的圖片會多久後自動刪除，因此用家不應上傳私隱度高的相片。

「AI 美妝師」將MIRROR 12位成員生成靚女相效果👇👇