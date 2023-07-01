iOS16.5.1升級｜iOS 16.5.1 版本解決了 iPhone 不能透過 Lightning 轉 USB-C 的轉接線，傳輸資料、連接，甚至充電的問題。系統功能上非常推薦用家更新，而擔心電池續航力表現的用家，亦可參考 YouTube頻道@iAppleBytes 以下實測結果，發現有4款 iPhone 的續航力都有所增加。



iOS16.5.1更新

iOS 16.5.1 解決了 iPhone 不能透過 Lightning 轉 USB-C 的轉接線，傳輸資料、連接，甚至充電的問題，更新後終於可以重新透過轉接線傳送相機照片和充電。另外，修復了 Kernel 和 WebKit 兩個安全性漏洞，解決應用程式夠以核心許可權執行任意程式，以及處理惡意製作的網頁內容可能會導致任意程式執行的問題。

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「iAppleBytes」把電池健康度 100％ 的iPhone 8﹑iPhone SE 2020﹑iPhone XR﹑iPhone 11﹑iPhone 12﹑iPhone 13，在滿電的情況下使用 Geekbench 把手機的電量耗盡，測試在 iOS 16.5.1 版本下，電池使用情況。

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發現 iOS 16.5.1 版本的電池續航力結果比以往有更大的改動，iPhone 13 耗電情況較嚴重，電池續航力下降了 39 分鐘。而當中有 4 款 iPhone 的續航力都有所提升，以 iPhone 11 的提升最多，電池續航力增加了 34 分鐘，建議用家可以考慮更新 iOS 16.5.1，以確保解決安全性漏洞和增加續航力。

資料來源：YouTube @iAppleBytes