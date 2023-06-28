手機藏有大量個人資料和私隱內容，而且每日都瀏覽大量網站和下載程式，稍一不慎就讓黑客有機可乘，入侵用家的手機盜取資料。除了用家注意使用安全外，近日澳洲總理 Anthony Albanese 更分享一個大大降低手機被駭入風險的方法。



必殺技：重新開機

根據《The Guardian》報導，澳洲總理 Anthony Albanese 向當地民眾分享如何保證網絡安全，其建議每日都應關閉手機 5 分鐘。University of Technology Sydney 高級講師 Dr Priyadarsi Nanda對這說法也表示認同，因大部分黑客軟件都會在手機後台運作，以監控使用者和逐步收集個人資料，而關機能強制關產後台運行的惡意程式，增加黑客盜取資料的難度。

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非萬能但有一定幫助

由於重新開機後，黑客或要重新找方法入侵手機，因此每日關機一次對提升網絡安全有一定的幫助。但 University of New South Wales 高級講師 Dr Arash Shaghaghi 表示，雖能把黑客入侵的風險降低，如果用家的密碼已經被盜取，那就算關機也仍處於危險之中，這方法對於未被駭入的手機，能提供最大的效益。

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最有效的方法，就是了解這些惡意程序的特徵，在危險發生前已早一步遠離，就能進一步減低手機被惡意程序駭入的風險。可以參考以上圖片，分辨出病毒／惡意 Apps 的 4 大危險特徵。

資料來源：The Guardian