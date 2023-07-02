iOS 17 將在 Apple 秋季發布會，連同 iPhone 15 系列一同推出，同時亦在 WWDC 2023 公布了部分新功能。當中，就曾提到圖像查詢功能，可以在拍攝料理圖片黎，搜尋出相關的料理食譜，而最近這功能被發現應用方法比想像更廣泛。



圖像查詢功能

iOS 17 圖像查詢功能，在 WWDC 2023 介紹時，是以搜尋食譜作例子。當用家拍攝料理相片後，就能在相簿中識別相片，再在網上找出相關的食譜。Reddit 網民更發現這功能可延伸到其他層面。如拍拖洗衣標籤的照片，點擊圖像查詢功能，iPhone 將為每個標籤提供基本解釋，如不可乾洗、燙衣最高溫度、洗衣最高溫度等。而且點擊標籤圖示，更會跳到網站查找更多資料。

👉慳電費｜24小時長開冷氣、抽濕機 電費僅需$273 港男全靠一招

除了洗衣標籤外，汽車上都有製多功能符號、故障標示燈，就算有多年駕駛經驗，也不一定知曉全部標示。iOS 17 圖像查詢功能同樣適用在汽車領域，網民測試發現各種汽車標示燈都能分辨出來，如引擎故障燈、手煞車燈、霧燈等。

👉YouTube再出招打擊Ad Block、只准睇3條片？要免廣告睇片剩這一途

（圖片來源：Reddit@yahlover ）

螢幕距離功能

另一個隱藏功能-偵測螢幕距離，iOS 17能透過 FaceID，通過前置鏡頭測量螢幕與眼睛之間的距離。當使用手機時把 iPhone 放太近，iPhone 就會提醒用家要把手機拿遠一點。可見 iOS 17 加入了很多人性化，以及方便用家日常生活的功能。

👉ChatGPT幫手計六合彩易中啲？連登仔恥笑：同買電腦飛有咩分別

+ 7

資料來源：MacRumors