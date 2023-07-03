雪櫃慳電｜雪櫃需要 24 小時打開，想減輕家中電費負擔，雪櫃盡對是其中一個優先處理的家電。台電近日在 Facebook 分享 3 招，雪櫃大掃除整理法，除了能讓用家可以有一個更整齊的雪櫃外，最重要能幫助慳電。



1）雪櫃外加上標籤、清單

其中一個令雪櫃耗電的原因，是經常打開雪櫃，增加雪櫃製冷負荷導致耗電量上升。當整理雪櫃時，再在門外貼上索引標示，就能在不打開雪櫃的情況下，了解到食材的位置和數量。另外，想做得更仔細，可以再寫上食材到期日，就能更快分辨出那些食材需要先處理，減少浪費。

2）食材正確擺放位置

熟食放上層、生肉放下層，應該是很多人都知道方法，能避免生肉的血水會弄髒熟食。更詳細的分類即是，可以把食剩的飯菜和保存期限短的食物放最上層，每次都在這層中先找要處理的食材。再下層即放解凍生肉、乳製品等怕交叉感染的食物。最後，把怕水氣、比較重的放底層和保鮮隔，如蔬菜、水果。

早前 hashTECH 也分享過，酷熱天氣下，存放食物要格外小心。如把生、熟食物亂放入雪櫃，嚴重可引導食物中毒。

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3）雪櫃忌放太滿

台電指，雪櫃最好別超過 8 分滿，因為太滿會令冷空氣難以流通，加大製冷所消耗的能源。同時，建議把快到期的食材放在較外側，趁新鮮時盡速食用，定期把雪櫃的食材清理，避免出現食材過期情況。

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資料來源：台電電力粉絲團@Facebook