東京西武鐵道推出翻譯螢幕｜日本旅行唯一的缺點，可能就是言語不通，唯有在需要時拿出手機翻譯，再把手機遞給當地店員看，這問題尤其在買車票、周遊券時嚴重。近日，日本西武鐵道公司公布，即將推出即時翻譯透明螢幕，無需再怕因語言問題買錯車票、時間。



VoiceBiz UCDisplay

日本西武鐵道公司宣布，在 7 月 10 日～9月底將在西武新宿站開始測試使用，支援即時翻譯的透明螢幕「VoiceBiz UCDisplay」。這個裝置由連接互聯網的平板、透明螢幕、咪高峰組成，西武鐵道將通過這次測試，觀察其實用性和準確性，力爭在 2023 年秋度全面引入到各個車站。

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（圖片來源：Business Insider）

（圖片來源：Business Insider）

從影片中看來，旅客通過咪高峰，以中文、英文、韓文、法文等 12 種語言對話時，螢幕會把內容翻譯成日文讓職員能夠了解旅客意思，同時職員的說話也會即時翻譯，並以所選擇的語言在螢幕上顯示。

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透明螢幕可以在翻譯的同時，亦能讓旅客和職員進行眼神交流。根據 TBS NEWS 報道，訪日外國人在日本旅行最困擾的地方，第一位就是與設施工作人員溝通。「VoiceBiz UCDisplay」根據句子的長度，能在幾秒後把外語翻譯並顯示在螢幕上，能有效解決言語不通問題，如裝置能全面應用在遊客熱點中，遊日就更暢順無阻。

資料來源：TBS NEWS、Business Insider