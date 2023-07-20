數碼轉型｜為了提升在市場上的競爭力、降低營運成本，目前全球企業非常流行「數碼轉型」，利用最新的科技、數據來改變業務模式、工作流程，然而傳統企業要進行數碼轉型，往往知易行難、不知如何入手。

市場上其實有不少成功的企業例子，可以供後來者參考、令轉型的過程更為順暢。AWS 今年首度推出「AWS Digital Innovation(DI) Hero」計劃，就旨在表彰一些在數位轉型過程中表現突出的企業，而首屆獲得「DI Hero」殊榮的企業就包括了香港的東亞銀行以及大昌行。



東亞銀行：雲技術有助創新效率

東亞銀行資訊科技暨金融科技發展部主管梁兆恩認同AWS雲端服務對銀行業務起了積極的作用。雲端服務提高東亞銀行開發軟件的效率、加快創新、增強靈活性並節省成本，令其新服務及產品的推出時間縮短。採用雲端服務更讓該行便捷地試用新興的數碼工具，促進了銀行與初創公司的合作，為客戶帶來創新服務和產品，加強了銀行的擴展性。

東亞銀行資訊科技暨金融科技發展部主管梁兆恩

另外，AWS為東亞銀行提供一連串講座和課程，加深員工對數碼轉型的理解，有助員工在嘗試不同數碼轉型項目中學習，並加以實踐。對於新興的數碼創新技術，東亞銀行以開放態度，正積極研究在合規和安全的情況下採用，例如將有需要的客戶數據複製至雲端，以利用AI/ML作全方位深入分析和評估趨勢來協助商業決策。東亞銀行亦正在內部進行關於生成式AI的隔離性概念驗證 (PoC)，研究合適的應用場景，與時並進。

大昌行：數碼轉型降營運成本

大昌行是一間歷史相當悠久的傳統企業，其數碼轉型在 2021 年才正式開始，然而在今年已經有相當不俗的成果，據悉已經有高達 70％ 的基礎設施已直接經由網絡雲端向企業上下人員提供。

大昌行集團資訊總監鍾傑麟

大昌行集團資訊總監鍾傑麟表示雲端服務的應用節省了公司在硬件方面的設置成本，提供了更大的靈活性和可擴展性，目前他們更在對內、對外的業務加入了不同的 AI 應用，例如，在二手車買賣業務中，他們就利用AI和大數據來預測客戶的喜好，幫助客人更快地找到合適的汽車。

在數碼轉型的過程中，AWS 亦為大昌行提供了不同的案例參考，以及實際的訓練資源，讓大昌行在轉型的過程中更為順遂。鍾傑麟表示，數碼轉型是不可忽視的，它可以幫助企業提高效率、提供更好的客戶體驗，雖然中小企業可能資源有限，但他們仍然可以尋找適合自己的應用和供應商，逐步實現數碼轉型的目標。