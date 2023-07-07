手機、平板電腦、行動電源等，大多數手提電子產品都採用鋰電池，但把一些老舊的鋰電池當一般垃圾處理，原來潛在很大風險。日本 TBS NEWS 公開鋰電池亂棄置，隨時會導致爆炸或火災，消委會也曾分享在香港應如何處理鋰電池。



由於垃圾在處理時，會先被機器絞碎或擠壓，導致鋰電池在處理的過程中產生爆炸。根據 TBS NEWS 報導，日本在 2018 年至今年 4 月，因垃圾收集車和垃圾處理設施中，因鋰電池起火等原因而損失的金額已達到約 111 億日圓。

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消委會亦分享過正確處理鋰電池的方法，在香港也不應把舊的鋰電池或內置鋰電池的產品，隨便棄置在垃圾箱內，否則在處理垃圾過程中導致短路發生危險。消委會建議鋰電池應妥善回收，以及循環再造或再用。

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參考環保署的「香港減廢網站」，手機、Notebook、手提遊戲機、相機等的鋰電池，回收時應在電池的金屬端子上貼上膠紙，防止意外觸碰金屬端子造成危險。另外，已損壞的充電池不應放在回收箱，需使用膠袋及膠紙將電池密封處理。回收鋰電池的地點，同樣可以在「香港減廢網站」查找。

資料來源：消委會、香港減廢網站