跑贏世界、投入Hybrid Working新世代　混合式辦公的4大成功要素

因應過去幾年的大環境變化，全世界的企業都開始採用一種全新的混合辦公模式，即同時提供辦公室和在家工作兩種選項的工作模式，已經成為職場的新趨勢。



有研究顯示，這種隨時隨地工作的辦公方式對企業成長有明顯的正向作用，更為彈性的上班模式也吸引了更多的打工仔。但是作為傳統企業，想要擁抱新時代的混合工作模式，在軟體/硬體方面該如何入手呢？

混合式辦公為大勢所趨

「混合式辦公 Hybrid Working」的概念直到近年才漸趨成熟，在香港不少傳統企業都對這種模式躍躍欲試，但卻是無從入手，而 Ricoh 作為數碼方案的提供者，近年就積極在這一方面發展，務求可以讓企業更無痛地進行數碼轉型、提升競爭力。

而在較早之前，Ricoh 就舉辦了混合式工作間論壇，主題是「Reborn 重生」。論壇主要展示了企業如何有效地將傳統的實體辦公和遠程工作相結合，以適應新的工作環境。

Ricoh 混合式辦公論壇開幕儀式（黃寶瑩 攝）

在論壇的開幕演講中，Ricoh 的眾高層及嘉賓分享了許多有趣的數據，當中指出混合式辦公已經成為全球職場的主流，而在香港市場，轉用混合式辦公的比例更高，超越了全球的平均水平。

來自 PwC Hong Kong 的 Michael Cheng 帶來研究數據，指香港轉用混合式辦公的趨勢跑贏全球（黃寶塋 攝）

Ricoh 常務董事嚴創基先生（Aaron Yim）（黃寶瑩 攝）

「正如各位所知，疫情改變了我們的工作方式」Ricoh 常務董事嚴創基先生在會上指：「混合式工作間已經成為結合遠程和實體工作的一種有前景的解決方案。」

混合式辦公的成功要素

Ricoh 亞太地區拉丁美洲業務推動總經理 Steven Burger（黃寶瑩 攝）

簡而言之，只要配合適當的配套，混合式辦公可以融入新時代的科技，更有效地利用辦公室資源。不僅可以降低辦公成本，還可以提升員工士氣。為了更便於理解及組織，Ricoh 方面就將混合式辦公的箇中要素劃分為 4 大專業範疇，分別為：

－ Hybrid Workplace 混合式工作間

－ Digital Workflow & Automation 工作流程自動化

－ Cloud & IT Infrastructure 雲端及資訊科技基建

－ Cyber Security 網絡安全

Steven Burger 為我們分享 Ricoh 在混合式辦公方面劃分的4大範疇（黃寶塋 攝）

而作為一站式的數碼方案企業，Ricoh 就在此 4 大範疇尋找專業夥伴進行深化合作，為不同企業帶來適切的解決方案。

相比傳統的辦公模式，混合式辦公意味著同事們有更多時間通過網絡完成工作。為了保護公司的敏感資料，Ricoh 與 Cisco、TrendMicro 等網絡保安企業合作，為混合式工作場所增加了更多的網絡保安措施，不僅包括電子郵件、網站等，連近期大受歡迎的 ChatGPT 也可以加入保護，從源頭避免僱員將公司機密誤傳上網。

Cisco 有提供保安措施、防止員工上載公司的敏感資訊（黃寶瑩 攝）

遠程工作時，同事之間的溝通協作十分重要，Ricoh 就找來專門生產會議設備的 Logitech、Neat 等企業，為混合式工作間帶來更高科技的設施，例如可以自動追蹤人臉、智能劃分畫面的 Web Cam 等。