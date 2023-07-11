每年手機電訊盛事「MWC上海」於6月28日至30日海新國際博覽中心舉行，除了可以看到不少新手機趨勢外，更可以看到更多未來通訊科技技術，而今年將於是5.5G時代。當中華為（Huawei）以「邁向智能世界」為主題於MWC上海展覽亮相，不單深入探討如何加速5G繁榮、深化數智化轉型、邁向5.5G時代，而且更預視了未來5.5G的應用。



華為副董事長、CFO的孟晚舟小姐，更在MWC上海大會上發表了「擁抱5G變革」的主題演講，她表示未來智能世界的數碼基礎設施將會跟社會、生活、產業深度融合，不只是單點技術的演進，而是一個超大規模的複雜系統，需要有系統的思考和設計。在5G成功的道路上，技術整合和管理變革的系統性能力尤為重要。第一是技術整合能力。通過全局、跨域的系統性設計和創新，實現雲、管、邊、端的協同，軟、硬、芯、算的聯合優化，應對因千行百業場景不同，而帶來的解決方案複雜性的挑戰；第二是管理變革能力，數字化和智能化轉型，並不僅僅是技術問題，更重要的是管理變革，需要重構一個組織的人、事、物、理，以前瞻和開放的管理思路應對未來挑戰。

華為副董事長、CFO孟晚舟在MWC會議中發表了未來對5G及5.5G的展望。

而未來5.5G時代將帶來十倍網絡能力提升，並協助運營商打開更多的商業機會。Huawei在會場上亦展示5.5G四大網絡特徵：下載網速高達10Gbps、上載速度高達1Gbps、而且可以同一時間連線的容量亦比5G多達10倍。因為中國將成首個5G連接數達10億的市場，因此在會場中有不少5.5G的落地應用示範，包括雲手機：雲端平台上虛擬構建了一部手機，而用戶可以通過實體手機打開App形式，對虛擬手機進行操控，獲得和使用真實手機一樣的體驗。

在上海MWC會場中，示範很多5.5G的應用。（林勇 攝）

另外，早前中國移動杭州公司與Huawei推出的雙萬兆城市項目，利用5.5G技術建設下一代基礎設施，以促進杭州的數碼經濟，更成功完成了第一個5.5G達到峰值速率超過10Gbps的超大型天線陣列。

除了用於城市建設外，在無源物聯網上5.5G亦有著非常大的優勢，因為5.5G全新定義蜂窩無源物聯技術，可支撐數百億級別的市場空間。當工廠生產場景下，因無源物聯成本逼近RFID，繼承並擴展現有RFID空間，配合更高連線的容量，可以同時管理更多工序及貨品，以全智能機械管理從而減少人手操作，更有效率。

串流高清3D內容，相信亦是未來娛樂的新方向。（林勇 攝）

5.5G亦都可以促進智慧交通與低空經濟，智慧城市之中，交通絕對是其中非常重要的一環，可以用來測距、測速等，可以提供全天候、全視角的感知，讓城市基礎設施更高效更智能，也可滿足民生、行業等多方面需求。另外，還可以降低80%的交通事故，提升30%的通行效率，預計到2026年有4.55萬公里的道路得到覆蓋；城市道路預計到2026年將建設6.9萬個智慧路口。

低空經濟亦是接下來一大挑戰，以深圳為例，2022年已經有多達83條無人機航線送餐，到2025年更規劃近220條無人機航線，預計到2030年，在全國每年將有1.5億單通過無人機完成送貨。

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身為亞太運營商業務MKT部部長兼5G無線業務專家徐速先生亦在5.5G上提出了不少觀點，而且他更指香港是非常合適推行5.5G的地方之一，徐速認為除了物聯網、智慧交通等商業發展外，因為5.5G擁有非常大的低延遲及容量比傳統5G大10倍，因此非常合適在多人的場合上使用。「試想想在學校室內或室外，如果每一位學生都戴著VR上課堂時，因為同一時間需要大量流量一般網絡並不能滿足需要，此時容量更大、低延遲的5.5G就可以大派用場。在醫療上同樣有這優勢。」另外，徐速亦說未來大家可能不再需要高效能的手機，「因為網速夠快，所有需要運算的情況交給更強大的雲電腦工作便可，手機只是一片顯示器而已。無論apps、玩遊戲都不需要安裝在手機上。」