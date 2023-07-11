回到家連衣物都未更換，就急不及待要打開冷氣，但享受的背後就是電費不斷增加的代價。想開冷氣也能盡量把電費維持在一定的範圍，就要學識慳電方法。台電電力粉絲團在 Facebook 專頁分享，只要做足兩個步驟，就能慳至少 16% 電。



冷氣慳電兩步

「台電電力粉絲團」分享，只要把冷氣溫度調高 1 度（攝氏），就能慳電 6%。冷氣想快一點涼，同時慳電，無需把冷氣開到只有 16 度，其實開 25 度再配個循環扇，亦能把冷空氣加快吹到空間每個角落。

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第二步是定期清潔濾網，「台電電力粉絲團」建議每 2～3 星期定期洗一次，能慳電 10%。兩個方法加上來，就能最少可以慳電 16%，如果把冷氣溫度再向上再調高幾度，慳電效果就更明顯。

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能源效益不能忽略

「台電電力粉絲團」亦分享，在選購冷氣機時，應選購能源效率1級的冷氣機，比能源效益 5 級的冷氣機可慳電高達 37%。雖然能源效益 1 級的冷氣或比 5 級的價格高昂，但正所謂「小數怕長計」，慳到的電費足以彌補價格差距。

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慳電之選：變頻冷氣

除了能源效益 1 級外，消委會亦指出變頻式冷氣機，比定頻式冷氣機慳電 27%，因為變頻式冷氣的壓縮機轉速會自動調節，當室溫接近目標溫度時會減慢轉速；定頻式冷氣機的壓縮機，即會以固定最高轉速運行，再透過自動暫定和重新啟動，來調節室溫，因此比較耗電。

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資料來源：Facebook@「台電電力粉絲團」