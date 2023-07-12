夏天慳電4招｜夏日炎炎，每日都要開冷氣電費負擔極大，想慳電又能降溫，其實改用風扇，或以循環扇配合冷氣使用更加有效率。中電最近分享多個夏季慳電貼士，當中就教路風扇如何慳電。



1）風扇慳電幾多？

很多人為了更快涼爽，會把冷氣溫度開低幾度，但這其實比冷氣高溫度配上風扇嘥電。中電指，風扇的用電量只是冷氣機的 5%～10%，如以 1 匹冷氣機運行 1 小時計算，只是相等於風扇運行 20 小時。因此長開風扇，或用循環扇配合冷氣既能慳電又能降溫。

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2）循環扇加強空氣流通

使用循環扇時，循環扇會從後方吸入空氣，經過圓筒形風扇罩集中送出來風，成為一束渦旋氣流，令冷空氣吹得更強更遠，更可以把冷氣對流循環到每個角落，加快室內的空氣循環和降溫。

同時，當室內太熱時，可以先打開窗，再把循環扇對著窗口向外吹，室內就會變成負壓狀態，有效能新鮮空氣帶入室內，把室內降溫。當室內溫度明顯下降後，才開冷氣的話，就能減低冷氣製冷的負擔。

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3）AC vs DC風扇

風扇主要分為AC（交流電）和DC（直流電），DC風扇的電壓較固定，透過與磁鐵之間的電磁效應原理帶動運轉，大幅降低摩擦動能消耗，直接通過控制電路就能決定轉速，因此能降低在運作期間的耗電，同時在控制噪音表現更好。

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4）冷暖風扇取捨

現時推出了一些能製冷或暖，以及淨化空氣的風扇，對比起一般風扇耗電較高，因為高效過濾器會阻礙氣流，同時風扇在製冷或暖時都會用更多電。因此，使用這些功能的風扇時，就不能以為只是一般風扇的耗電量。