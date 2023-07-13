YouTube 近日推出新隱藏功能，用家可以把螢幕鎖定，不會在睇片時因誤觸影響觀看體驗。其實 YouTube 有不少隱藏功能，學識就能更投入享受 YouTube 影片娛樂，甚至能影響廣告派送，沒有 Premium 的用家更要學習。



1）YouTube 螢幕鎖定

YouTube 最新推出螢幕鎖定功能，當影片使用全螢幕播放時，開啟螢幕鎖定後，就算在螢幕空白位置點擊，也不會調整影片播放功能，更不會暫停影片。以免用家在投入觀看影片時，不小心誤觸螢幕而導致影片跳播和暫停。不過，目前螢幕鎖定功能只開放給 Premium 用家使用，而且需要在設定中手動打開。想測試以下功能的 Premium 用家，可以點擊以下教學了解。

👉iPhone新型FaceTime詐騙、女子險失160萬 Apple教做2設定防中招

2）廣告選擇

如沒有訂閱 Premium 的用家，看影片時無奈只能看廣告，但其實這些迫不得已要看的廣告，也能選擇一些比較有興趣的內容。只要登入 Google 帳戶後，進入 Google Ads Preferences 網站，就能選擇想被推薦的廣告主題，如食物、車輛、投資、服裝等。

👉冷氣不夠凍、繼續開機更㗰電！1招分析問題、100蚊內或可改善情況

+ 13

3）YouTube Kids

很多人都會當 YouTube 作電子奶嘴，不過 YouTube 部分內容其實不太適合兒童觀看。而 YouTube 還有一個「YouTube Kids」App，家長可以對內容和時間作出限制，讓兒童不會 Search 到不適當的內容，同時可以限制他們看影片時間，適合家長使用。