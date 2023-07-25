隨著過去幾年的環境變化，結合在家工作以傳統辦公室上班的混合辦公模式的興起，許多企業紛紛採用更加靈活的辦公模式，讓員工可以在公司以外，任何地方都能保持效率、輕鬆工作。



為了可以適應不斷變化的商業環境，一部易於攜帶、同時可以提供優秀處理力及續航力的筆記型電腦，將是未來商務工作的必然需求，而全新上市的 HP EliteBook 1040 G10正是一個非常理想的選擇。

HP EliteBook 1040 旗艦設計配頂級硬件

HP EliteBook 1040 G10延續了 HP 一貫的簡約俐落設計，14" 16:10屏幕機身，便攜之餘，且通過了19項 MIL-STD-810H 軍規測試，確保其堅固耐用。

EliteBook 1040 G10不單外在吸引，內裡更搭載最新第 13 代 Intel® Core™ 處理器，符合 Intel® vPro® 平台，專為卓越商務設計，不僅效能強大，還具備強大的智能連接功能、支援 Wi-Fi 6E 及 5G 網路連線，讓用戶可以輕鬆連線公司網路與資源，讓您隨時隨地處理商業工作。

HP 獨家技術、混合式辦公更順遂

為了迎合新時代的混合辦公模式，HP 就為 EliteBook 1040 G10 加入多項獨家軟件配套，讓用戶在辦公時可以事半功倍，而且更可以節省資源。

在效能調節方面，EliteBook 1040 G10系統中加入了 HP Smart Sense 技術，結合 HP System Control 功能，可自動偵測持續轉變的性能需求，按用家使用需求，調配最適合效能，帶來寧靜運行、效能表現及續航力之間的最佳平衡。HP EliteBook 1040 G10更支援 HP Fast Charge﹐只需 30分鐘就充至高達 50% 電量，讓用家可在短時間内為電腦充電，即使身處在外亦能應付一整日的工作。

HP EliteBook 1040 G10更支援 HP Fast Charge﹐只需 30分鐘就充至高達 50% 電量，即使身處在外亦能應付一整日的工作。（圖 HP）

在高效辦公的同時，EliteBook 1040 G10內的 HP Wolf Security 提供全方位的端點安全保護，包括硬體、韌體、OS 以及軟體層級的防護，當中 HP Sure Sense更透過人工智能深度學習模型來偵測惡意檔案及入侵，能讓您可以安心工作，免受各種網路威脅干擾。

協作專用功能超實用 讓用家隨時隨地享受專業辦公室等級的工作環境

混合式辦公令視訊會議的需求激增，HP EliteBook 1040 G10 亦具備多項針對性的協作功能，讓用戶可以隨時隨地與他人高效溝通，例如内置 AI 人工智能降噪技術可以有效消除背景雜音，無論用戶身處任何地方，另一方都能夠清晰地接收用戶的語音並專注在會議當中。

善用 HP EliteBook 1040 G10 的 Multi-camera 功能，可以增強簡報時的互動性（圖 HP）

另一方面，HP EliteBook 1040 G10 擁有 Multi-camera 功能，只要用家使用一個外置鏡頭，就可以同時利用雙鏡頭拍攝，並輕易即時將兩個鏡頭影像拼合於同一畫面，在視像會議中一邊用一個鏡頭展示產品，然後用另一個鏡頭在網上會議中介紹產品功能，增强互動性，讓用戶能更有效率地進行簡報及交流。

一按鍵開啓HP Sure View Reflect防偷窺功能，周邊的旁觀者便不能看到屏幕內容（圖 HP）

EliteBook 1040 G10又支援了另一非常實用的功能 HP Keystone Correction，它可以在視像會議期間自動聚焦到文件或白板之上，並通過加強對比等處理令用戶可以更清晰地與會議中的參與者分享這些圖像，更可即時轉成圖像檔案。而當用家身處辦公室以外地方工作時，只需按鍵開啓HP Sure View Reflect防偷窺功能，周邊的旁觀者便不能看到屏幕內容，能安心瀏覽公司的機密文件。

無論是在公司、飛機上、咖啡室還是家中，HP EliteBook 1040 G10都是混合工作最佳夥伴。它擁有卓越效能、智慧連接、清晰互動等多項尖端功能，可以完美適應新時代的靈活工作模式。如果您正在尋找一台功能強大又易於攜帶的商務筆記型電腦，HP EliteBook 1040 G10 就是能讓您隨時隨地輕鬆展示最專業表現的選擇。

HP EliteBook 1040 G10 及 HP EliteBook 系列詳情︰https://bit.ly/3K0C504