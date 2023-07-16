冷氣慳電｜要晚上不開冷氣談何容易，想電費單不要那麼驚嚇，就唯有從慳電著手。中電根據機電工程署數據指出，冷氣機佔家居用電量大約 4 成，因此只要在開冷氣上能慳電，就能明顯減輕電費負擔。



1）慳電由揀冷氣開始

由於冷氣機的匹數會影響用電情況，因此為空間選擇一部機適當匹數的冷氣很重要。中電分享，如80 呎以下的空間，可選四分三匹冷氣；80 至 100 呎可選一匹冷氣。還有一個計算方法：室內空間每加 50 呎就要選大半匹冷氣機。當然，如使用一級能源效益標籤的冷氣機，慳電情況就更佳，如一級的分體機較三級慳電超過 3 成。

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2）使用慳電貼士

中電教路，開冷氣不用溫度太低，只要校到 24～26 度，再把風扇背對放在冷氣機前面，就能把冷氣均衡地吹到全屋。因冷氣每上調1度，就能慳約 3%，由此可見開 25 度的冷氣比 18 度慳電情況明顯。另外，如發現冷氣不夠凍，可以把手放在出風口，如果風小但涼，就可能是隔塵網太多塵，阻擋了冷氣出風，可嘗試清洗隔塵網。

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3）檢查冷氣機貼士

如果冷氣都不太夠涼，中電也教了一個檢查方法。先關窗量度室內溫度，再將冷氣機開到晒凍，把溫度計放在冷氣機的出風口 3 分鐘，如兩次量度的溫度相差少於 8 度，就說明了冷氣溫製冷出現問題，可能要找專業人士維修或更換。