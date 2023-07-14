OPPO Reno 10 Pro 系列實機評測｜OPPO 手機攻港多年，但一直會對某些系列「有所保留」，不將所有型號推出香港市場，例如以拍攝為主打的 Reno 系列，就總是推出系列中較弱、較便宜的兩個型號。

不過到了 Reno 10 這一代，OPPO 終於肯將系列中最強的「Pro+」型號帶來香港，於今日（7 月 14 日）就宣布即將在港發售 Reno 10 Pro+。



OPPO 於香港推出 Reno 10 系列中最高階的兩個型號 － Reno 10 Pro 以及 Pro+（蔡浩騰 攝）

OPPO Reno 10 Pro+ 香港上市、＄5499 賣旗艦硬件規格

OPPO Reno 10 Pro+（左）及 Pro（右）都有紫色及銀黑色機身選擇，兩顏色機身的表面處理都有所不同，紫色為光滑質感、黑色則帶有磨沙（蔡浩騰 攝）

今次的 Reno 10 系列，OPPO 就選中了當中最強的 Reno 10 Pro+ 與 Reno 10 Pro 於香港上市，其中較高階的 Reno 10 Pro+ 擁有更大、更高清的 6.74” 曲面 AMOLED 屏幕，不過兩者都採用前後曲面的玻璃物料，於外觀、手感上都難分軒輊。

處理規格方面，OPPO Reno 10 Pro+ 就採用 Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1，雖然未到 2023 年的頂尖規格，但已是 OPPO Reno 系列多年來首次在香港推出具 8 系旗艦處理能力的型號，而且其運算能力坦白講仍然「當打」，亦有效地降低成本、壓低售價。

OPPO Reno 10 Pro+ 採用 2022 年最高級的 Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1（蔡浩騰 攝）

Reno 10 Pro+ 攝力速試、3x 人像鏡繼續強勁

雖然處理器未有跟上一眾旗艦的「大隊」，然而 OPPO Reno 系列的重點一向是拍攝規格，OPPO Reno 10 Pro+ 作為系列中的最強型號自然都不在例外，而它的三個鏡頭當中，擁有 6400 萬像素、1/2” 大感光元件的 3x 長焦鏡頭就是重點所在、亦是 Pro+ 對比 Pro 在拍攝硬件上最大的不同。

OPPO Reno 10 Pro+ 的人像模式，開啟時預設使用 3x 長焦鏡，可以營造更佳的散景，背景壓縮效果亦更佳（蔡浩騰 攝）

OPPO Reno 10 Pro+ 人像模式試相👇👇👇

OPPO Reno Pro+ 的長焦鏡頭支援 3x 光學變焦，而在算法加持之下，即使去到 6x 依然可以輸出無損效果，此鏡頭在人像模式之下的輸出都相當不俗

OPPO Reno 10 Pro+ 變焦效果試相👇👇👇

OPPO Reno 10 Pro 系列香港售價及上市詳情

OPPO Reno10 Pro+ 及 Reno10 Pro 將會在 7 月 15 日正式上市，兩機的售價及記憶體配置分別為：

－OPPO Reno10 Pro+（12+256GB）售價＄5,499

－OPPO Reno10 Pro+（12+256GB）售價＄3,999

另外，購買 Reno10 Pro+ 的用戶在14天內憑單據可到 OPPO 服務中心兌換三樣禮品的其中一款，選擇包括 OPPO Enco Buds 耳機／OPPO Watch Free 智能手錶／ realme 電視手指。