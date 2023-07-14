AirPods失靈解決辦法｜使用 iPhone 的用家，應該都會同時配備 AirPods／AirPods Pro 使用，不過經過一段使用時間，無線耳機難免會出現斷線、連線不穩，或無法連線的問題。9To5Mac 就分享了 5 個方法，讓用家可以自行解決 AirPods 連線問題。



1）檢查電量

首先 AirPods 連線失敗的問題，好可能只是因為電量不足所致。因此 9To5Mac 建議第一步就應該要先查看耳機，以及充電盒的電量。除了最簡單，在靠近 iPhone 時打開充電盒，以下還有 4 個方法可以檢查電量。

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2）檢查藍牙狀態

AirPods 需要透過藍牙連接，因此如出現連線異常，而耳機電量正常時，可檢查一下 iPhone 的藍牙狀態，確保 iPhone 已打開藍牙。

3）清潔耳機

AirPods 的清潔其實非常重要，當耳機和充電盒佈滿塵垢時，會影響耳機充電以及連接。用家可以使用棉棒，再加入消毒洗手液清潔，而 Apple 官方指引，可用 70% 異丙醇酒精濕紙巾輕拭。

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4）重新連接

與電腦有問題就用「re機」大法一樣，有時 AirPods 出現連接問題，也可以透過重置耳機解決。只要在「設定」>「藍牙」>「忘記此裝置」，再重新打開充電盒並接盒背的按鈕，靠近 iPhone 即完成重置，很多時都能解決無法連接的問題。

5）爆裂聲解決方法

使用 AirPods Pro 用戶，如果遇到耳機突然發出爆裂聲或降噪問題，可能需要查看 Apple 的更換計劃，檢查 AirPods Pro 是否符合免費更換條件，再在官網預約並進行更換。

資料來源：9To5Mac