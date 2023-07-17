MacBook Pro疑電池過熱起火｜手機電池過熱的新聞時有發生，而近日在美國出現罕見的疑似 MacBook Pro 過熱起火的情況，起火導致令用家受傷。其實不論手機、手提電腦，都要小心鋰電池過熱問題，不良的使用習慣都有機會令損耗電池，導致電池短路過熱。



根據《New York Post》的報道指出，一名居住在紐約的 71 歲老婦（Linda Nahum），在 2020 年 7 月晚，Linda 在床上使用 2019 年款的 MacBook Pro期間，突然感覺到膝蓋灼熱，更發現床和棉被都已著火。起火初期，Linda 嘗試用水撲救，但由於火勢迅速蔓延，因此即時報警並走出家門等待救援。

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（圖片來源：New York Post）

大火令房屋滿目瘡痍，Linda 送院後也發現大腿有 2～3 度燒傷。雖然當地消防估計，起火原來或是其他電器所致，但 Linda 聘請獨立專家分析，卻指出是由 MacBook Pro 的電池過熱起火導致，並要求向 Apple 賠償。

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目前仍未有確實的資料顯示起火原因必然與 MacBook Pro 有關，而 Linda 的律師表示，大火不單奪走了 Linda 的財物，更令其心理健康留下創傷，自大火後再也沒有購買過 Apple 電腦。

而 Apple 官方仍沒有就事件作出回應。

3個良好習慣避免電池過熱

1）關閉過載App

當 MacBook Pro 同時開啟需高效能運算的App，如遊戲、影片編輯等，不但會提高CPU的負載，也可能間接導致 MacBook 電池過熱。所以，如果遇到以下情況，建議關閉一些不需要的應用程式：

．風扇頻繁運轉或發出異音

．滑鼠游標出現彩虹狀

．MacBook電池發燙過熱



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2）保持鋰電池健康

定期為 MacBook 充電，有助保持電池内鋰離子的活性。經常進行充放電的循環，可以讓電池內的鋰離子保持活躍，有助維持電池壽命，同時減低電池過熱的風險。如果有一段時間不用 MacBook，建議先充電至約 70%，然後定期充電維持電量在 50~70% 之間，避免長期不用導致電池活性下降。

3）做好內部清潔

各款手提電腦都要面對散熱問題，手提電腦主要依賴內置的風扇為 CPU、電池散熱，但如內部積累過多塵埃，就有機會減低散熱效能，增加電池過熱風險。

資料來源：New York Post