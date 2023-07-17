易通行懶人包｜「易通行」推出至今，全港各個隧道陸續啟用「易通行」不停車繳費。而 7 月 23 日終輪到紅隧啟用，如仍未太了解「易通行」的登記方法、使用方法，以及車輛貼／車種貼有什麼分別的話，以下懶人包一次過告訴大家。



「易通行」登記

「易通行」是取代以往人手收費和「快易通」服務，駕駛者可以透過「易通行」官網進行登記，根據「易通行」官網的指引，先在網上申請「車輛貼」，再註冊「易通行」戶口來新增車輛。通過支援「易通行」的隧道時，無需停車能自動繳交隧道費。

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👇👇網上註冊易通行步驟👇👇

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👇👇網上登記車輛步驟👇👇

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隧道啟用階段

「易通行」現已在青沙管制區、城門隧道、獅子山隧道開始使用，而在 7 月 23 日亦於紅隧使用。除大欖隧道需在 2025 年接收擁有權後才推行外，其他的政府收費隧道也預計會在 2023 年內推行，詳情啟用日可睇以下時間表。

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「易通行」隧道啟用時間表👇👇

車輛貼 vs 車種貼

「易通行」推出至今，仍有很多駕駛者對「車輛貼」和「車種貼」不太了解，其實兩者都是用來支付隧道費所用，不過「車輛貼」需透過「易通行」官網進行登記，當中會記錄了駕駛者的繳費貼識別號碼、車輛識別號碼。「車種貼」即不用透過「易通行」官網申請，只需在運輸處服務銷售點購買，按駕駛者所使用的車輛類別分類，如私家車、的士、貨車等。

支付方法也有不同，「車輛貼」連結信用卡、銀行帳戶、指定儲值戶口等方法，進行自動繳費；「車種貼」經由儲值賬戶扣費，設有儲值功能。

車輛貼與車種貼的分別👇👇

👉「易通行」3大實用攻略

👇👇 設定自動付款／指定儲值戶口 步驟👇👇

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👇👇補交隧道費步驟👇👇