Arlo Pro 5 2K監控鏡頭香港推出｜年初香港消委會曾經作多款家用監控鏡頭的實測，當中Arlo Pro 4取得不錯的成績成為總評分最高之選，最近終於推出最新作「Arlo Pro 5 2K」，不單加強影像質素、網絡連接速度，而且更強內置電池的續航力，相信是大家選擇家用監控鏡頭時不錯之選。



最新推出了Arlo Pro 5 2K無線家用監控攝影機，這款產品是屢獲殊榮的Pro系列的最新成員。Arlo Pro 5 2K具備支持雙頻Wi-Fi的功能，可以連接2.4GHz和5GHz頻段，以提供更快的影片下載速度和更流暢的觀看體驗。相比Arlo Pro 4，它的電池續航力延長了30%，可連續standby使用近8個月，更加持久耐用。

最新Arlo Pro 5 2K售價與上代同樣。

新機結合了兩種無線技術，並設計了一個極致精煉的外殼，以確保用家能全面保護家中財產。同時搭配易用直觀的Arlo Secure應用程式，能隨時隨地使用這款最全面的監控工具，監測家居的安全狀況。

Arlo Pro 5 2K在功能上進一步提升了用家體驗，它支持HDR 2K影片，配備高性能鏡頭，保證每個細節都清晰可見。具備160度視角，可以擁有更廣闊的視野範圍。此外，該攝影機還集成了聚光燈，能在夜晚提供照明並驅散不受歡迎的訪客。還內置智能警報器，可在事故發生時自動觸發警報或遠程控制。無論是彩色夜視、12位像素感應器，還是雙向音頻，新機都為家居安全提供了全方位的保護。新機售價為$1888，與上代同樣，想買無線家用監控攝影機的用家可考慮入手。

2023年消委會10款家用監控攝影機評測

消委會早前曾委託獨立實驗室，測試市面 10 款家居監控鏡頭的網絡安全表現，包括防攻擊能力、資料傳送安全性、應用程式安全性、儲存資料保密性及硬件設計 5 項。

👇👇消委會10款家居監控鏡頭測試結果👇👇

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入手監控鏡頭前，除參考以上的評測結果，亦可根據消委會提供的家居監控鏡頭選購及使用貼士，進一步減低使用監控鏡頭帶來的潛在安全風險。

消委會家居監控鏡頭選購及使用貼士：



1）為了確保品質和網絡安全，建議消費者不要購買沒有品牌或來歷不明的產品。



2）在監控鏡頭的應用程式上建立帳戶時，密碼應該有足夠的強度，並且定期更換。為提高密碼的強度，密碼的長度不應少於8位，同時建議混合大小寫字母、數字和特殊符號，以防止被駭客輕易破解。



3）如監控攝像機由專業人員上門安裝和設置，安裝完成後應立即更改密碼。



4）建議在需要使用時才開啟應用程式和鏡頭，使用完畢後應建議再次關閉。



5）建議使用防火牆、網路監控和活動記錄等功能，並經常查看記錄以偵測可疑活動。



6）消費者需使用自己的智能裝置登入鏡頭觀看畫面，不可使用任何公共或未經授權的裝置登入帳戶。同時，應避免使用公共 Wi-Fi 進行監控，以免帳戶資料被暗中記錄和盜取。



7）為加強安全性，消費者應定期檢查並更新韌體（firmware）。生產商會通過韌體更新改善產品運作和修補漏洞。



8）如果懷疑鏡頭內部系統曾被入侵或植入程式，可以考慮重刷一次官方韌體和全機還原出廠狀態，重新安裝時亦可建立一個全新帳戶和密碼。



資料來源：消委會