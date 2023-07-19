冷氣機隔塵網清洗後切忌太陽曬｜3步正確洗濾網 慳多10%電又夠凍
冷氣機不夠凍，很多人都知道要洗隔塵網，但原來洗隔塵網也有很多要注意的地方，單單是洗完後不能在太陽下曬，就可能有很多用家不知道。「台灣電力粉絲團」在 Facebook 專頁分享，正確洗冷氣機隔塵網的步驟。
「台灣電力粉絲團」指出，當冷氣機吸入熱空氣再吹出冷空氣時，空氣中的灰塵細菌經過隔塵網時，會被卡在隔塵網和出風口中。塵埃累積到一定程度後，就會阻礙冷氣機出風，導致耗電增加，以及降低冷房效率。
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洗隔塵網周期
「台灣電力粉絲團」分享，冷氣機隔塵網建議每2～3周就要定期清洗一次，如果夏天每日都會使用的話，更可按灰塵積累情況增加清洗次數。
清水沖洗就足夠
很多用家都有疑問，洗冷氣機隔塵網應該什麼沖洗。「台灣電力粉絲團」指出，其實用清水沖走隔塵網上的灰塵就足夠，想進一步消毒即可選用中性清潔劑。小心在沖洗過程中，不可用化學藥劑或熱水，因為有機會令隔塵網變形。
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切忌被太陽曬
剛用水沖洗完的隔塵網，「台灣電力粉絲團」教路可以使用軟布抹乾，或放在陰涼處慢慢「陰乾」。部份用家為了徹底弄乾或殺菌，會放在太陽下曬乾隔塵網，但其實太陽的高溫有機會令隔塵網變形或脆化，長期這樣做會縮短其使用壽命。
資料來源：Facebook@台電電力粉絲團
怎樣清洗冷氣機隔塵網才能確保效能？
用清水或稀釋的中性洗滌劑浸泡隔塵網15-20分鐘，用軟毛刷輕柔刷洗，再用清水沖洗淨凈、晾乾。避免使用高溫水、強力清潔劑,以免損壞隔塵網材質。
詳情請睇：https://bit.ly/3OlTXFA
多久要清洗一次冷氣機隔塵網呢?
一般家用冷氣機的隔塵網建議每兩周清洗一次，確保通風順暢。如果放置在較濕或多塵的環境，可以每周清洗一次。如果不定期清洗，不僅會降低冷氣效果，也會導致隔塵網損壞。
詳情請睇：https://bit.ly/3OlTXFA