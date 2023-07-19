在各種家電中，電熱水爐的安全使用非常值得用家關注，因為稍一不慎就有機會發出洩電，甚至爆炸的嚴重意外。近日，大圍就發生一宗電熱水爐爆炸事故，更令石屎震落擊中途人受傷。



昨日（18日）沙田大圍富昌樓一個單位，突然有電熱水爐爆炸。據悉一名 17 歲女住戶關啟電熱水爐後，在客廳等待熱水加熱期間，電熱水爐突然爆炸，更把屋內物品震飛，擊中女住戶左腳受傷。同時，爆炸威力把石屎震落，擊中地上途人，導致頭部和手部受傷。

《香港01》新聞部向機電工程署查詢後得悉，意外發生的原因疑是花灑儲水式電熱水爐有零件故障，以及使用不適當類型配件所致。

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電熱水爐安全使用貼士

機電工程署的官網亦有分享電熱水爐的安全使用貼士，指出電熱水爐發生意外的原因，大多與不適當安裝及缺乏維修有關。如正使用花灑儲水式電熱水爐，切勿安裝設有開關水掣的花灑頭，避免電熱水爐的水缸因壓力過大而爆炸。

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而且在安裝時，也不應將花灑儲水式電熱水爐的出水喉管，接駁至洗盆或浴缸，同樣也是避免水缸因壓力過大爆炸。亦要找註冊電業承辦商及水務署所要求的指定人士安裝和維修，如發現電熱水爐出現異常，應立即停止使用，並找專業人士檢查和維持。

除了花灑儲水式電熱水爐外，香港常用的電熱水爐還有即熱式和無排氣管儲水式，同樣有不同的使用禁忌，消委會亦曾分享過不同電熱水爐的安全使用貼士。為了避免意外發生，可參考以下消委會的使用建議：

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資料來源：機電工程署