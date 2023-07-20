全球手機快充排名出爐｜現在大部分人都是手機不離手，對於一個手機重度使用者來說，手機沒電可說是最可怕的事。雖大多數手機都支援快速充電，但其實每個品牌，以至不同型號的手機快充功率都大不相同，都是在快充的功能下，充電速度都可以相差甚遠。市場調查公司 Counterpoint 就公布了 2023 第一季的調查，公開了全球手機品牌的快充功能排名。



快充功率（瓦數）進一步提升

Counterpoint 指出，2023 年全球手機快充平均功率已達 34W，對比 2018 年只有 18W，手機品牌越來越重視快充功能，這亦可能與手機電池容量提高有關，快充功率需要能應付龐大的電量。

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中國品牌遙遙領先

Counterpoint 的數據顯示，全球大型智能手機品牌中，中國品牌在快充功能在高於全球平均值，平均快充功率高達 50W，當中以 HONOR、vivo、小米、OPPO 大幅領先其他品牌。而 iPhone、Samsung 即排名倒數兩位，平均快充功率低於25W。當 Redmi 已開發出 300W 快充技術，iPhone 14 Pro 約 27W 的快充功率的確有點比下去。

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叉電快未必好

在高功率快充的加持下，縮短手機充電時間有誰不想，為什麼就叉電快未必好呢？其實這裏說的是快充有機會加快電池損耗的問題，會導致這結果的原因，並不是快充技術傷電，而是快充主要是通過加大電壓或者電流來實現，這或會令電池溫度上升。手機鋰電池壽命減少的主要原因正正是高溫，因此當使用快充會令電池升溫時，即會加大電池的損耗。

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另外，B站曾有主播用40部手機實測，發現 iPhone 快充 500 次後，電池健康度下跌約 12.3％，而正常充電即下降 11.8％，相差只有 0.5％。因此，如快充過程能控制發熱問題的話，就不必擔心快速充電會損害電池。

資料來源：Counterpoint