Samsung Z Flip 5上手試，前屏幕巨大化更實用，完全摺合夠纖巧｜Samsung Unpacked發布會正式公布2台最新旗艦摺機，包括「Galaxy Z Flip 5」以及「Galaxy Z Fold 5」。而記者亦於首爾現場直擊試玩兩台新機，當中Z Flip 5的升級更令記者難忘。究竟Z Flip 5有什麼新賣點？值不值得入手？



更好玩的3.4吋外屏

今次Samsung Galaxy Z Flip 5比上代有多個方面升級，尤其是當摺合時的外屏，由1.9吋屏幕換上至3.4吋，面積比上代更大，可以做的事情亦比想像中更多。首先可以自由轉換不同的更靚更大的主題wallpaper，只需要按死畫面後，再向上撥，便可以隨時更換不同主題的standby畫面，更好玩。另外，屏幕加大後，實用性大增，首先如安裝了不同的通訊軟件，如sms或WhatsApp等，都可以直接在外屏幕上睇訊息，甚至直接打字回覆。雖然鍵盤比較細小，但誤觸機會不高，放心使用。

外置屏幕增大至3.4吋，幾乎可當作獨立屏幕來操作不同Widget或第三方app，更加實用。（林勇 攝）

而且手機新增Widget模式，用家可以在睇到更多不同第三方app資訊，例如天氣、計時器、WhatsApp及google maps等，都可以直接在外屏幕上使用。再加上自拍時，可以利用外屏作自拍取景，然後再利用手機主鏡頭拍攝（包括可利用超廣角鏡拍攝，非常實用）。

更貼合的摺疊屏幕

另一升級重點，便是與Z Fold 5同樣換上更纖薄雙軌道結構、以最新Flex Hinge的Zero-gap鉸位設計摺疊的狀態下，不會再見到有罅隙，摺疊後幾乎完全不再看到屏幕間的空間位，更為貼合，令手機更為纖薄。摺合後的Z Flip 5，與上代的17.1mm相比，足足薄了近2mm，拎上手感更好。

一直以來Z Flip的FlexCam的自拍功能一直受到不少用家讚賞，簡單地摺合放在枱面上便可以直接按鍵自拍，毋須用任何腳架。而介面上操作亦更新，加入更多更人性化的操作設計，令用家自拍時可以有更好的體驗。

FlexCam的操作介面更加實用（林勇 攝）

更強的處理器

性能方面，同樣升級至Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy，利用GeekBench跑分下，GPU跑分上稍有不及Z Fold 5，但同樣比上代提升2成至4成的分數。再加上新機亦用上了光追技術，以及更強的Vapor Chamber散熱技術，記者在現場試打機十多分鐘，仍然非常流暢，機身亦不太熱，打機體驗十分不錯。

在現場玩了十多分鐘遊戲，機身仍沒有發燙。（林勇 攝）

Z Flip 5的GPU跑分雖然稍為不及Z Fold 5，但仍比起上代高分近4成。（林勇 攝）

Samsung Galaxy Z Filp 5就新推出薄荷綠色，加上原本已有的紫、黑及白，合共四款顏色以供用家選擇。

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