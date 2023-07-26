iOS 16.6升級｜Apple 為錯誤修正和安全性更新推出 iOS 16.6 版本，雖在功能上沒有提升，不過為了避免出現漏洞，Apple 還是建議用戶更新。如果擔心 iOS 16.6 版本會對電池有什麼影響的話，可以參考 YouTube@@iAppleBytes 以下實測結果。



iOS 16.6 釋出｜又係時候睇續航力變化

Apple 昨日推出 iOS 16.6 版本，針對錯誤修正和安全性更新作出更新，外媒認為 iOS 16.6 是 iOS 17 前的最後一次更新，主要修正神經網路引擎、WebKit、Find My等功能的漏洞。

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「iAppleBytes」用iPhone 8﹑iPhone SE 2020﹑iPhone XR﹑iPhone 11﹑iPhone 12﹑iPhone 13，8款手機測試，在滿電的情況和電池健康度 100％ 的情況下，使用 Geekbench 把手機的電量耗盡，測試在 iOS 16.6 版本下，電池使用情況。

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「iAppleBytes」的測試發現，有 4 款 iPhone 的電池續航力都有所提升，當中 iPhone 13 的續航力提升得最高，增加 21 分鐘，其他增加約 12～14 分鐘。另外，iPhone 8 的電池續航力下跌得最嚴重，足足減少了 27 分鐘。雖然電池續航力稍為下跌，但仍建議用家可以考慮更新 iOS 16.6，以確保解決安全性問題和Find My漏洞。

資料來源：YouTube @iAppleBytes